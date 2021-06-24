負面情緒｜做好4件事 踢走抑鬱焦慮

社會事件、疫情，又或身邊發生的事情，都可能會帶來負面情緒如傷心、無力感、抑鬱、焦慮等，如果沒有好好疏理，便有可能讓自己一直處於抑鬱或焦慮的狀態，繼而患上抑鬱症、焦慮症情緒病。因此無論要踢走負面情緒，還是維持精神健康，不妨做好以下4件事。

1. 接受情緒低落

情緒低落是人之常情，不要認為自己不開心是一件壞事，若抱有此想法，便容易繼續胡思亂想引起惡性循環，因此先要接受負面情緒的存在，它才會慢慢離你而去。

2. 充足的睡眠

睡眠不足甚或失眠會為身體和精神健康都帶來危害，相反充足的睡就可讓你煥然一新，心情也會好轉。不妨訂立良好的睡眠習慣，作息定時，並做好睡眠衛生，睡前不看手機，做一些放鬆練習，維持房間黑暗和寧靜都有幫助。

3. 維持運動習慣

每日30分鐘中等強度運動，每周最少做5天，是放鬆身心、幫助睡眠的好方法，同時更可讓身體釋放「快樂荷爾蒙」安多酚，有效紓緩壓力，帶來愉悅感。而慢跑、單車、游泳、球類活動都是不俗的運動選擇。

4. 與人傾訴

多與可以信任的親友傾訴自己的心情，除了鬆一口氣外，得到親友支持更讓自己覺得不會孤獨地面對逆境；有需要時亦不妨向請求協助，當困擾的事情得到解決，壞心情自然消失。

要留意，若負面情緒、對喜愛的事物失去興趣等持續超過兩星期，而且嚴重影響日常生活、學業或社交，就應該立即尋求專業協助。