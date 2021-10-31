踩單車丨欠缺伸展 假日車手出動 易有10種常見單車傷害

大家駕駛汽車，在公路上最怕遇到「holiday drivers」(假日司機)，事關他們路面經驗少，隨時「攬炒」發生意外。其實踩單車的情況也是一樣，最近秋高氣爽，每逢周末便招來一群平日少活動的「假日車手」出動，部分人更有樣學樣化身公路車手挑戰公路單車。他們往往輕視單車所需要的肌肉強度和筋腱的靈活性，也高估自己的重心平衡能力，以為單車較電單車或汽車安全，最終樂極生悲。好像星期日大埔兩宗單車自炒，造成一死一傷；大嶼山也有車友在公路上不幸跟旅巴相撞死亡。

其實，踩單車唔係講玩！

少運動 假日車手最易有10種身體傷害

雙手發麻：這症狀其實來自「胸廓出口症候群」。由於不少車友欠缺踏長途單車的訓練，也沒有為肌肉伸展，尤其是在頸部兩側的斜角肌，令頸椎部分通往雙手的血液循環或神經傳導出現阻塞，便有可能令雙手突然麻痺並失去知覺。 肩頸痛：長時間維持在同一個固定姿勢騎乘，頸部關節一直在拉伸狀態，令肌肉繃緊受壓產生疼痛。 下背痛：情況跟肩頸痛相似，例如平日沒有鍛煉背肌，配合長時間不自然的姿勢，加上騎乘時路面顛簸所帶來的震動，對下背部造成負擔，也會引致疼痛。 手腕骨折：不少單車友炒車時，會下意識將雙手支撐落地，這時手腕靠近大拇指側根部位置的「舟狀骨」最容易摔斷。由於舟狀骨骨折易跟手腕扭傷混淆，延醫可致該處組織壞死，最終影響手掌握力功能。 盆骨骨折：如果炒車跌倒時未能用雙手卸力，而是臀部「硬著地」，那便有可能令盆骨碎裂，影響下半身活動能力。 鎖骨骨折：另一個踩單車最常發生的意外，當炒車時身體嘗試用手臂保護著地，便能令手臂上下連鎖骨頭中最脆弱的鎖骨出現斷裂。切記，摔車時最好緊握單車把手，以免手臂骨折。 騎車燒襠：如果座墊太高、設計不良或單車褲質量不良，大腿內側長時間跟座墊磨擦，就會出現擦損破皮疼痛。 髕骨肌腱炎：如果踏單車用錯發力方法，踩踏太重超過雙腿所能負荷的強度，便可引致膝蓋旁的髕骨出現肌腱發炎。這也是不少初哥挑戰爬坡重踏時的傷患。 阿基里斯肌腱炎：位處連接小腿後肌和跟骨、負責提供推蹬力量的阿基里斯腱(即腳筋)，如果車手加速時爆發小腿力量，極大的瞬間拉力會令阿基里斯腱出現損耗，產生疼痛。 腦震盪：如果沒有佩戴單車頭盔作保護，當摔車時頭部強烈衝擊，甚至頭部直接著地，那就會使腦部受到震動，出現神經創傷，如頭暈頭痛等；當撞擊力度過大，顱內緩衝機制失效，腦部直接撞向頭骨，便可造成休克、昏迷甚至死亡。

踩單車丨欠缺伸展 假日車手出動 易有10種常見單車傷害