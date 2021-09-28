輻射｜用得多手機會致癌？

早前有網紅在曾經出現核電廠嚴重洩漏事故的切爾諾貝爾，沒有穿防護衣之下影相打卡，或令人誤解該區輻射量已沒有問題。太遠的地方未必影響到我們，但不少人仍然對手機、Wi-Fi等產生的輻射感到害怕，事實上它們會影響我們的健康嗎？

輻射｜依能量分兩大類

輻射可以大致分為電離輻射和非電離輻射，前者包括高速粒子和高能量電磁波，例如鈾和鐳等重元素衰變時放出的α粒子、放射物質衰變時放出的β粒子、中子、X光和γ射線等，人們會利用這強大的能量來源，用作核能發電，亦可用於醫療上作影像診斷等。非電離輻射即低能量電磁輻射，包括紫外線、光線、紅外線、微波及無線電波、超聲波等，能量並不高。

輻射｜可損害DNA

輻射影響人體的機制十分複雜，人體內的生物大分子，如核酸、蛋白質等，可被電離或激發，性質會因而改變，令細胞的功能和代謝遭破壞，如令DNA斷裂或阻礙分子複製等。人體約六至七成是水分，如水分子受輻射影響，會產生自由基，令相關的生物大分子受損傷。而更簡單地說，若吸收足夠劑量的輻射，有可能很快出現皮膚、生殖器官、造血器官、消化系統、中樞神經的損傷，而長遠也可令人出現白內障、免疫系統受損，甚至癌症，亦有可能令下一代出現遺傳病。

輻射｜影響視乎劑量

那麼在多少劑量的輻射下才會出現有關影響？如果受到多達10希沃特的劑量，又沒有適當處理便會有生命危險；而超過1希沃特便已經出現急性傷害，出現嘔吐、脫髮、疲倦徵狀；0.1至1希沃特雖不致縮短壽命，但可能引起癌症、遺傳病等；若少於0.05希沃特，並不會構成顯著影響。作為參考，照一次胸肺X光大約為0.05毫希沃特(1毫希沃特=0.001希沃特)，坐飛機來回香港和倫敦大約0.08毫希沃特。

若接受的輻射劑量不高，細胞可透過人體的代謝修復，不過修復效果會因人而異，也與受損程度有關。

輻射｜理論上無損健康

手機、電腦、Wi-Fi等屬於非電離輻射，基本上能量小得可以忽略，以電腦及距離電視1米的距離計算，是0.000001毫希沃特等級，並不會影響到水分子及DNA等，因此毋須過分擔心，然而外國的研究亦無法完全排除相關致癌風險。如果仍想盡量減少輻射吸收，就要避免在訊號弱時打電話、使用免提、減少使用手機時間；無線網絡器材也不要放於書枱、床頭等會長時間近距離逗留的地方。

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