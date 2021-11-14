近朱者赤 住近快餐店易有糖尿病？

孟母為了子女教育而三遷，現代人或要為健康而搬屋。美國一項研究發現，居住在鄰近快餐店的退伍軍人，有較高風險患上二型糖尿病，但若附近有較多超級市場，則可以降低患病的機率。

該項由紐約大學進行的研究，觀察了逾400萬名退伍軍人，並根據他們的居住地點分為農村、郊區以及高密度和低密度城市地區，然後再分析區內的商店在5年內的分布和變化，再作比較。

結果發現，快餐店的數量增加與二型糖尿病風險有明顯關係，快餐店數量增加10%，農村、高密度和低密度城市地區的二型糖尿病風險便上升1%，而郊區社區的風險更上升2%之多。另方面，超市密度的增加與郊區和農村社區患二型糖尿病的風險降低有關，但與城市社區無關。有關研究已刊載於《Journal of the American Medical Association Network》。

研究指出，無論是農村還是城市，快餐店愈多就會愈增加居民患上糖尿病的風險，而超市較多則在郊區和農村地區發揮預防的效果，故提醒居民應注意店舖如何影響自己的日常選擇，並應建立健康選擇的習慣。專家更相信，通過限制快餐店的數量或有助遏止不斷增加的糖尿病病例。