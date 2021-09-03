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杜汶澤宣布患罕見先天性心臟病 甚麼是心肌橋？
1 小時前
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杜汶澤宣布患罕見先天性心臟病 甚麼是心肌橋？
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運動易猝死 杜汶澤FB宣布患罕見心肌橋 無緣健美比賽。(杜汶澤FB擷圖)

現年49歲的杜汶澤密密操肌，他曾透露有意在50歲參加健美比賽，可惜阿澤昨晚在社交平台宣布患有先天性心臟病，表示近日因發現胸悶往醫院檢查，驗出患有「先天性心肌橋」，現時需長期服藥，不能做劇烈運動，令他參賽圓夢的希望幻滅。

罕見先天性心臟病

「心肌橋」是一種罕見先天性心臟病，發病率約5至12%。原來普通人的冠狀動脈血管生長在心肌上面，但心肌橋患者的冠狀動脈血管卻在心肌肌肉層裡面。當心臟舒張時，因心肌沒有收縮，所以冠狀動脈血管大小是正常的；當心臟收縮時，由於心肌同時收縮，在心肌肌肉內的冠狀動脈血管，因心肌收縮壓迫而變狹窄，可致心肌缺氧。此外患者如後天出現心肌肥厚，症狀會更重，令血流遲滯、血流儲備下降，繼而有心絞痛、心律失常，甚至心肌梗塞和猝死。

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由於此症在一般診症和體檢難以察覺，要在劇烈運動或心臟受重大刺激時，因為心臟不斷舒張收縮才觸發症狀，最危險的是，一旦發病可即時猝死；另外如果患者兼有自律神經失調，生活節奏紊亂，也能引發症狀，因此可謂防不勝防。而今次阿澤就是發現自己有胸悶情況，透過醫院精細的心臟血管檢查，才驚覺此症。治療方面，「心肌橋」仍是以藥物治療為主，若患者患有房顫，則需要置放體內電擊去顫器手術，預防因房顫導致的猝死。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/運動易猝死-杜汶澤fb宣布患罕見心肌橋-無緣健美比賽-286209
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