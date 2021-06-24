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過度肥胖易致不孕
8 小時前
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過度肥胖易致不孕
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不孕不育是指夫婦性生活正常，並於12個月內沒有採用任何避孕措施，而妻子仍然未能成功懷孕的情況。中醫認為，肥胖者容易出現不孕問題，除了痰濕型體質影響氣血及精卵質素，甚至增加女性患上多囊卵巢綜合症的風險，因此欲懷孕須先減重，以及調理脾胃。

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養成適量運動的習慣，有助保持血氣通暢。

香港防癆會——香港大學中醫診所暨教研中心(南區)註冊中醫師曾芷言表示，「在中醫角度，男女雙方到達一定年齡，自然腎氣充，天癸至，而於任脈氣血暢通狀態下，女子產生月經，男子精氣充溢，兩性相交，便可媾成胎孕。」

胞宮氣血阻滯
原來肥胖亦會影響成孕機會，曾芷言解釋，「肥胖人士多為痰濕型體質，平常飲食不節、嗜甜、愛喝酒以及不做運動，均容易致肥，而這些生活習慣會令痰濕積聚體內，脾胃運化失調，導致女性肥胖者胞宮氣血阻滯不通，男性肥胖者則影響性交狀態及精子質素，故難以相交成孕。」他們除了身形肥胖之外，更會出現痰濕徵狀，包括性慾下降、毛髮多、大便溏、易倦、多汗、面油多、易長暗瘡、胃脹胸悶等。

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曾芷言指肥胖人士多為痰濕型體質，使女性胞宮氣血阻滯不通，男性精子質素下降，影響成孕機會。

易患多囊卵巢綜合症
針對女性而言，曾芷言指出臨床上常見多囊卵巢綜合症與過重或肥胖有關，「肥胖會影響身體內分泌平衡，從而增加患上多囊卵巢綜合症的風險。此症會影響正常月經規律和排卵，繼而降低懷孕機率；亦會引起身體各樣代謝問題，例如多毛、脫髮、血糖高等，非常困擾育齡期婦女。」

調理脾胃兼減重
為提升懷孕機會，中醫建議調理脾胃，並幫助患者減重，作為根本治療原則。「飲食上少吃甜點、生冷食品及各種肥膩之品，避免暴飲暴食。最重要是日常養成適量運動的習慣，有助保持血氣通暢。」曾芷言同時建議，平日可多喝普洱茶以消食養胃、去油解脂，亦可助控制體重。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/過度肥胖易致不孕-273626
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