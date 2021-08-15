遠離最常見癌症的4個習慣

大腸癌多年來都是本港的頭號癌症，除了做大腸癌篩查，還有甚麼方法可以預防大腸癌？專家綜合不同的研究，發現只要做好4個日常習慣，就可以大大減低患病的風險。

保持運動習慣：每星期做3次、每次30分鐘以上的運動，就已經能顯著減低患大腸癌的風險。未必一定要打波、跑步才算，簡單步行30分鐘亦已有效。

不吸煙：無數的研究已表明吸煙對身體沒有任何好處，而吸煙不但會增加罹患各種癌症的風險，也會引起慢阻肺病等可嚴重損害生活質素的慢性疾病。

維持適中體重：肥胖與大腸癌有一定關係，因此控制體重在正常範圍，有助預防相關疾病發生。

養成良好飲食習慣：平日多吃蔬果可以保持腸道暢道，而且很多蔬菜如西蘭花、薑黃及藍莓等都屬於抗炎食物，至於加工肉類及紅肉等就宜盡量少吃。

根據歐洲大規模研究顯示，只要做好以上4個習慣，比起一個也實踐不了的人，大腸癌風險可降低20至30%。另外，年過50歲後亦要開始接受大腸癌篩查，因為大腸癌的發病率在50歲開始急升，而透過篩查發現的大腸癌往往較早期，若能發現及切除息肉，更可避免慢慢變演成癌症。

當然，若發現大便習慣或形態改變，又有大便出血，最好就是盡早求醫找出原因。