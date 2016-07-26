避開高糖陷阱 學睇營養聲稱精明揀食物

消委會今日公布測試過的31款預先包裝果乾，全屬「高糖」水平。在固體或液體食品或飲品中，如果每100克或100毫升中，含有多於15克糖即屬高糖。長期攝取太多糖分，會增加肥胖風險，以及三高(糖尿病、高血壓、高膽固醇)問題，因此應學懂看「營養聲稱」和「營養標籤」，做個精明又健康的消費者。

何謂無糖/低糖？

在預先包裝食物或飲品上，不時看到「無糖」和「低糖」的營養聲稱，到底它們的定義如何？如果該食物的營養聲稱中自稱為「無糖」、「不含糖」或「零糖」等，每100克/毫升食物中含有不多於0.5克糖；至於「低糖」、「少糖」等，則每100克/毫升食物中含有不多於5克糖。因此選擇無糖或低糖食品或飲品，就大致可以避免攝取過多糖分的風險。當然除了糖以外，同時要考慮熱量、脂肪、鈉、鈣等其他營養素的含量啦！

營養素比較聲稱

消費者要同時留意「營養素比較聲稱」，如出現「較低」、「較少」、「更低」、「更少」等字眼，以港人熱門飲品檸檬茶的糖分為例，即「含糖量較低」檸檬茶的糖分含量，必須比同品牌的一般檸檬茶飲品的糖分含量低25%或以上，同時須符合「低糖」營養聲稱的定義，因此有這些字眼的食物也屬較佳選擇。

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學習理解營養標籤

營養標籤則會明確標示出各種主要營養素的含量，因此學懂看的話，到底是高糖低糖、高脂低脂、高鈣低鈣、高纖低纖都逃不出法眼。最基本的準則是每100克/毫升食物含有多少克的不同營養素，不過表達方式未必一致，例如部分會採用「每食用分量」為基數，變相要經過計算才知是否算「低糖」；又或者熱量用焦耳作單位而非卡路里，消費者須留意這些「陰濕」位。