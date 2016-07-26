Am730
Am730
Am730
Am730
Health
避開高糖陷阱 學睇營養聲稱精明揀食物
17 小時前
#Hashtags
高糖消委會預先包裝果乾肥胖營養聲稱營養標籤無糖低糖營養素比較聲稱
避開高糖陷阱 學睇營養聲稱精明揀食物
news-images
避開高糖陷阱 學睇營養聲稱精明揀食物

消委會今日公布測試過的31款預先包裝果乾，全屬「高糖」水平。在固體或液體食品或飲品中，如果每100克或100毫升中，含有多於15克糖即屬高糖。長期攝取太多糖分，會增加肥胖風險，以及三高(糖尿病、高血壓、高膽固醇)問題，因此應學懂看「營養聲稱」和「營養標籤」，做個精明又健康的消費者。

 

何謂無糖/低糖？

在預先包裝食物或飲品上，不時看到「無糖」和「低糖」的營養聲稱，到底它們的定義如何？如果該食物的營養聲稱中自稱為「無糖」、「不含糖」或「零糖」等，每100克/毫升食物中含有不多於0.5克糖；至於「低糖」、「少糖」等，則每100克/毫升食物中含有不多於5克糖。因此選擇無糖或低糖食品或飲品，就大致可以避免攝取過多糖分的風險。當然除了糖以外，同時要考慮熱量、脂肪、鈉、鈣等其他營養素的含量啦！

 

營養素比較聲稱

消費者要同時留意「營養素比較聲稱」，如出現「較低」、「較少」、「更低」、「更少」等字眼，以港人熱門飲品檸檬茶的糖分為例，即「含糖量較低」檸檬茶的糖分含量，必須比同品牌的一般檸檬茶飲品的糖分含量低25%或以上，同時須符合「低糖」營養聲稱的定義，因此有這些字眼的食物也屬較佳選擇。

 

相關新聞：消委會︱水果乾糖份含量高　逾四成驗出多款農藥

news-images
不少食物會都有低糖、無糖等營養聲稱。(圖片由食物安全中心提供)

學習理解營養標籤

營養標籤則會明確標示出各種主要營養素的含量，因此學懂看的話，到底是高糖低糖、高脂低脂、高鈣低鈣、高纖低纖都逃不出法眼。最基本的準則是每100克/毫升食物含有多少克的不同營養素，不過表達方式未必一致，例如部分會採用「每食用分量」為基數，變相要經過計算才知是否算「低糖」；又或者熱量用焦耳作單位而非卡路里，消費者須留意這些「陰濕」位。

news-images
雖然每100克只有4.4克糖，也屬無糖，但碳水化合物合共有52.6克，能量更達524千卡，熱量頗高，要小心選擇食物。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/避開高糖陷阱-學睇營養聲稱精明揀食物-280572
#Hashtags
高糖消委會預先包裝果乾肥胖營養聲稱營養標籤無糖低糖營養素比較聲稱
Am730

銀屑病可誘發情緒共病

冥想助大腦加快轉數

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
銀屑病可誘發情緒共病
Am730
Am730
冥想助大腦加快轉數
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多