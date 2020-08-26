還原集中訓練法 提升增肌效果

對於已接觸健身訓練一段時間的朋友，相同的訓練模式未必可以令肌肉得到相同的刺激。想解決這問題，除了增加重量、變換訓練動作之外，還可以透過進階的訓練技巧去達成，其中一個是還原集中訓練法，即注特別重離心收縮這一階段的訓練方法。

充分刺激

離心收縮即是肌肉在慢慢拉長的一段，具更具體來說，假設正在做肱二頭肌彎舉，離心收縮就是由手臂屈曲到放鬆至手臂伸直的一段(舉起的一段稱為向心收縮)。或者你會疑惑，這不是每一下動作都包含離心收縮了嗎？但事實上肌肉在離心收縮的階段，可以承受比向心收縮更大的重量，因此單純舉至力竭未必可以在此階段充分刺激肌肉。

相關新聞：常見訓練錯誤動作(四) －臥推

保持動作控制

此時需要朋友或者健身教練幫忙。在舉至力竭之後，協助者幫忙訓練者於向心收縮的一段舉起重量，然後由訓練者自己完成離心收縮的一段直至力竭。因為可以對肌肉造成額外的刺激，故有利肌肉增長。但執行時不要以為這一段肌肉可以一下子完全放鬆，這樣做除了容易引致受傷，也喪失了額外訓練的意義。整個訓練動作除了姿勢、軌跡外，再加上全程的控制，才算是一個優質的訓練，得到最佳效果。

相關新聞：訓練肩袖肌群 提高肩關節穩定性