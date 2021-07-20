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鄭爽丨美國皮包骨發文「喝自來水維生」揭秘：知唔知只飲水人可以活多久？
1 小時前
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鄭爽丨美國皮包骨發文「喝自來水維生」揭秘：知唔知只飲水人可以活多久？
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鄭爽因年初1月爆出代孕棄養風波而重創演藝事業。(互聯網圖片)

因陸劇《微微一笑很傾城》而被港人認識的大陸女星鄭爽，因今年初1月爆出代孕棄養風波而重創演藝事業，加上與張恆的子女撫養權而鬧上法庭，到4月又爆出高片酬、一家疑似逃稅，形象盡毀。現時鄭爽在美國生活拮据，曾被人拍攝她在美國街頭，外形消瘦憔悴「皮包骨」，早已失去昔日的「女神」光環。

昨日深夜鄭爽在微博發了長文，自爆她現時的生活狀況，直言：「如果可以讓你的感覺更好，我會告訴你我每日喝自來水為生，一共有5件T恤兩條牛仔褲，從沒點過外賣。」當中一句「喝自來水維生」隨即在網絡上引發討論，然而後來文章瞬間被鄭爽刪除。

人體揭秘：知唔知只飲水人可以活多久？
鄭爽稱自己靠飲水維生，沒錢叫外賣，孩子的開支都是靠朋友接濟。雖然她沒有詳細解釋何時開始「喝自來水維生」，但到底一個正常人類，單純飲水不吃東西，身體最多可以捱幾耐？

根據健力士世界紀錄大全，有記載指絕食的最長紀錄為94天。那就是1920年8月11日，9名愛爾蘭共和軍在科克監獄裡開始絕食，直到11月12日停止，途中有3位軍人不幸餓死。而印度聖雄甘地亦曾試捱過絕食3星期之久。

對於人類只飲水不進食，最長可以活多久，實際上沒有確實答案。醫生一般認為頂多4至6個星期，但包括身體和心理的取決因素存在變數，不能一概而論。基本上開始的頭3天，肝臟儲存的糖原會開始分解成葡萄糖，為身體提供能量；之後人體耗盡肝糖原便會改為消耗身體的脂肪；燒盡脂肪便開始消耗肌肉，增加蛋白質的降解，轉化成胺基酸來提供能量。但此時身體會極度虛弱、精神崩潰、頭痛頭暈，最終器官陸續出現衰竭而死亡。

試想像絕食前，如果身體營養豐富和肥胖，消耗熱量的空間也自然較長，之前有人估計最多可活25個星期；另外人體代謝水平也會影響維持時間，如甲狀腺功能亢進(甲亢)的人，其基礎代謝率太高，能量消耗速度也快，自然較快到達極限。最後的是，人類的意志力也會影響存活時間，如前文所講的愛爾蘭共和軍，在獄中環境用堅強意志撐過逾3個月呢！

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鄭爽又與張恆有關子女撫養權而鬧上法庭。(互聯網圖片)
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早前有人拍攝到她現身美國街頭，消瘦如「紙皮人」。(互聯網圖片)
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昨日深夜鄭爽在微博發了長文，自爆她現時的生活狀況，直言「喝自來水為生」。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/鄭爽丨美國皮包骨發文「喝自來水維生」揭秘：知唔知只飲水人可以活多久？-276820
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