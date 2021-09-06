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酷熱天氣丨體感溫度隨時飆逾40℃ 身體如何提你補水？而非「見字飲水」！
23 小時前
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酷熱天氣丨體感溫度隨時飆逾40℃ 身體如何提你補水？而非「見字飲水」！
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高空反氣旋為香港帶來普遍高溫天氣，連日酷熱非常，容易中暑。(互聯網圖片)

熱帶氣旋康森與燦都在南海分途出擊，雖然香港有「力牆」保護毋須掛風球，但高空反氣旋為香港帶來普遍高溫天氣，連日酷熱非常，無論戶外還是室內都容易因缺水觸發中暑風險，對長期病患、長者和小童來說尤其危險。原來戶外溫度不同於人體所感受的溫度，容易令人忽略；加上近年網絡「見字飲水」風潮，大家不必「真的」待見到「飲水post」才補充水分，人體本來就有不同的生理訊號，提醒大家是時候補充流失水分！

酷熱天氣 甚麼是「體感溫度」？

體感溫度是指將人體所感受到的冷暖程度，轉換成同等之溫度。原來除了氣溫外，空氣濕度與密度對熱的吸收會受到影響；風速的大小也能改變人體表面接觸到空氣的分量。以夏天為例，如果身處空間空氣愈侷促、相對濕度愈高、風力帶來的熱氣愈多，或者微弱風力令熱氣難以排走時，身體所感受的溫度便會愈高。
體感溫度的計算方程式：
體感溫度(°C)=溫度(°C)-2√風速(公尺/每秒)
以今天星期日下午3時為例，戶外氣溫為34°C、相對濕度為58%，那麼人體的體感溫度便已經是41.4°C！對於排汗降溫能力低的人來說，就算身處室內都可以低燒、中暑甚至熱死，因此大家別小看溫度、濕度和風速的變化。

身體6大訊號提你飲水 唔使靠「見字飲水」

近年網絡有不同挑戰，提醒大家「見字飲水」。其實人體有多個生理反應和訊號，提醒大家需要補充水分：

  1. 心跳加速或心悸：戶外活動當身體水分不足時，心臟為了補償因缺水而減少的血液，會跳動得比平時更快，因此在炎熱環境下如出現莫名的心悸，應暫停活動補充水分，心跳便會恢復緩和。
  2. 頭痛或頭暈：血液會因缺水而減少，或影響到達頭部的血液量引起暈眩，尤其是變換姿勢時更易出現，只要補充水分令血液增恢復正常，頭暈的情況即時會有改善。另外，大腦有80%是水分，如果長時間缺水會令腦細胞出現萎縮，加上攜帶氧氣的血液供應予大腦變慢變少，兩種情況均會引起頭痛。
  3. 疲倦：飲水少會減低攜帶氧氣的血液循環，身體不同器官缺乏氧氣工作，便會引起身體疲倦乏力的情況。
  4. 尿味和尿色變濃：身體缺乏水分幫助排走體內廢物，會令尿液成分濃縮，顏色變深，加上味道重，反映缺水。而且濃縮尿液會刺激膀胱內壁，更易尿急和尿頻，嚴重可導致腎石或尿道發炎。若飲水量夠，尿液會呈現透明微黃，且味道不至於太重。
  5. 舌苔乾澀變白：睇中醫最常見到醫師以舌苔來辨別身體是否燥熱缺水。那是由於夠水情況下，舌頭會紅潤濕潤，如果乾澀會增加舌頭孳生細菌的機率，從而有口臭問題。
  6. 手背皮膚鬆弛：捏一捏手背的皮膚，如果皺紋遲遲不消，就反映皮膚的保濕力不夠，需要多喝水，因為身體愈缺水，皮膚的回彈力也會愈差。
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補水有法，唔好「臨渴抱佛腳」。(互聯網圖片)

每日8杯水 咁應該點飲最有效？

其實飲水不要待口渴才補充，也不能一口氣「灌水」，這樣對腎臟增加負擔，身體未及時吸收水分前已因為尿急而排走，「飲完無用」。記住每隔一至兩小時，慢飲一杯200毫升室溫或暖清水，讓身體有效吸收；至於出現口渴反應才飲水，已代表已流失了接近1公斤水分。此外都市人愈來愈喜歡以茶代水，其實飲茶是會愈飲愈口渴，那是由於茶類會導致人體內的鈉流失，也具利尿作用，如果以茶代替補充水分，只會一直飲一直排尿，補水變成排水。

常言道：「每日8杯水」。那是人體日常作息的籠統講法，未計好像近日暑熱天氣增加水分流失、戶外運動等的額外情況。基本上50公斤成年人每日應飲1.75公升水；70公斤成年人則是2.45公升，如果以每日8杯水來平均分配，前者每杯約220毫升，後者每杯約310毫升。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/酷熱天氣丨體感溫度隨時飆逾40℃-身體如何提你補水？而非「見字飲水」！-284359
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