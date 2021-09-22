醉駕丨酒精濃度要幾多 才對身體產生變化？

台灣屏東一名羅姓男子今年4月懷疑醉駕，遭警方截查進行呼氣酒精濃度測試，竟錄得高達2.5毫克(即2,500微克)，超出當地法例容許(0.25毫克/250微克)的10倍，經起訴後原一審判處6個月徒期，但最近二審卻推番裁決並改判無罪？脫罪原因竟是當酒精濃度達2.0毫克時，根據相關研究已屬「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」狀態；濃度達2.5毫克更會「致死」，認為當時檢測結果數值異常，難以相信其真確性，基本「疑點歸於被告」法則，改判羅男無罪。

其實根據香港法例，每100毫升血液內含50毫克酒精；或每100毫升呼氣內含22微克酒精；或每100毫升尿液內含67毫克酒精，若超過上述限度，即屬酒後駕駛會被起訴。

大家又知唔知，酒精濃度要幾多，才對身體產生變化？

血液酒精濃度與呼氣酒精濃度

要解答上述問題，首先要了解何謂血液酒精濃度(Blood Alcohol Concentration，簡稱BAC)，以及呼氣酒精濃度(Breath alcohol concentration，簡稱BrAC)。

血液酒精濃度的表現方式為單位體積血液中，酒精質量的百分比，是醫學用作量度酒精中毒的標準。假設血液酒精濃度為「0.1」，即代表每100毫升的血液中，含有0.1克(即100毫克)的酒精。但實際上警察不會為駕駛者抽血，反而透過「吹波仔」進行呼氣酒精濃度測試，以量度每公升的呼氣中，含有多少毫克的酒精。

血液酒精濃度(每百毫升血液) VS 人體生理反應

要知道人體對酒精的反應變化，以血液酒精濃度劃分最為準確：

10至29毫克： 意識和表現大致正常，但儀品已能測出酒精反應；

意識和表現大致正常，但儀品已能測出酒精反應； 30至59毫克： 專注力有下降跡象，表現興奮；

專注力有下降跡象，表現興奮； 60至99毫克： 專注力進一步降低，表現遲鈍、感知和邏輯能力下降，興奮感持續；

專注力進一步降低，表現遲鈍、感知和邏輯能力下降，興奮感持續； 100至199毫克： 口齒不清、會吵鬧和出現嘔吐，肌肉反應和控制能力明顯下降。其實這狀態下駕駛，有相當高風險發生意外；

口齒不清、會吵鬧和出現嘔吐，肌肉反應和控制能力明顯下降。其實這狀態下駕駛，有相當高風險發生意外； 200至299毫克： 嘔吐情況嚴重，喪失肢體控制能力致軟癱在地。理解力變差，變得情緒化，易暴躁和哭泣，還會出現酒後短暫失憶的情況；(俗稱「檢屍」就是這個濃度狀態)

嘔吐情況嚴重，喪失肢體控制能力致軟癱在地。理解力變差，變得情緒化，易暴躁和哭泣，還會出現酒後短暫失憶的情況；(俗稱「檢屍」就是這個濃度狀態) 300至399毫克： 出現昏迷和失禁情況，心率和呼吸變低；

出現昏迷和失禁情況，心率和呼吸變低； 400至499毫克：上述情況變得更嚴重，出現致死風險；一旦超過500毫克，已能引致酒精中毒，患者會出現眼球震顫的嚴重中樞神經抑制情況，如果不及時送醫，會有呼吸衰竭等高死亡風險。

在上述台灣例子，2,500微克的呼氣酒精濃度已經屬於立即致死的數值，情況已超過血液酒精濃度超過500毫升的維生反應。難怪二審會質疑數值的真實性，除非羅男是「酒神」轉生，真的千杯不醉？

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