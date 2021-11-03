Am730
Am730
Am730
Am730
Health
鉛中毒｜掂住都出事！皮膚可吸收鉛
51 分前
#Hashtags
鉛水鉛中毒神經系統螫合療法
鉛中毒｜掂住都出事！皮膚可吸收鉛
news-images
鉛中毒｜掂住都出事！皮膚可吸收鉛

最近灣仔發現有樓宇食水鉛含量超標，作為一般市民未必會清楚知道樓宇所用的水喉會否含鉛，因此除了可考慮使用可以過濾重金屬的濾水器外，清楚知道鉛在身體造成的影響也很重要。

 

鉛中毒｜皮膚接觸也可吸收

鉛是天然的重金屬，可用於電池、油漆、陶瓷等，身邊總有一些含有鉛的東西，不過鉛筆的筆芯就不含鉛，多年以前已改用石墨製造。鉛可以透過進食、呼吸和皮膚表面吸收進入人體，從事建造業、採礦業、回收業人士，則有較大機會接觸到鉛，因為可能會使用鉛錫作焊接、又或回收電池中的鉛等。一般市民則可能經過受污染的塵土、受污染食水等，又或油漆、化妝品、傳統藥物中接觸較高分量的鉛。

news-images
焊接工人有較高風險接觸鉛。

鉛中毒｜影響神經系統

如果人體長時間吸收並累積過量的鉛，可以影響多個器官和人體功能，最廣為人知的是影響神經系統發展和神經系統受損，亦會出現貧血、高血壓、屙嘔、腎功能受損、影響生殖力和不良懷孕結果等。如果短時間過量吸收引致急性鉛中毒，會有腹痛和嘔吐徵狀。

 

鉛中毒｜螫合療法可助排鉛

萬一發現體內鉛含量過高，首要查找及消除鉛的源頭，停止接觸後，身體有機會慢慢將鉛透過小便和膽汁排出體外。有需要亦可接受螫合療法，幫助排走體內的鉛。充足的鐵質和鈣質攝取，亦有助身體減少在食物和食水中吸收鉛的分量。

 

相關新聞：

灣仔一私人非住宅處所食水鉛含量超標 水務署無交代具體地點

news-images
慢性鉛中毒會影響神經系統等。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/鉛中毒｜掂住都出事！皮膚可吸收鉛-291633
#Hashtags
鉛水鉛中毒神經系統螫合療法
Am730

【炎陣以待】炎症性腸病（IBD）病徵廣闊 精準診斷與治療 減患者憂慮

醉駕丨酒精濃度要幾多 才對身體產生變化？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【炎陣以待】炎症性腸病（IBD）病徵廣闊 精準診斷與治療 減患者憂慮
Am730
Am730
醉駕丨酒精濃度要幾多 才對身體產生變化？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多