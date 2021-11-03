鉛中毒｜掂住都出事！皮膚可吸收鉛

最近灣仔發現有樓宇食水鉛含量超標，作為一般市民未必會清楚知道樓宇所用的水喉會否含鉛，因此除了可考慮使用可以過濾重金屬的濾水器外，清楚知道鉛在身體造成的影響也很重要。

鉛中毒｜皮膚接觸也可吸收

鉛是天然的重金屬，可用於電池、油漆、陶瓷等，身邊總有一些含有鉛的東西，不過鉛筆的筆芯就不含鉛，多年以前已改用石墨製造。鉛可以透過進食、呼吸和皮膚表面吸收進入人體，從事建造業、採礦業、回收業人士，則有較大機會接觸到鉛，因為可能會使用鉛錫作焊接、又或回收電池中的鉛等。一般市民則可能經過受污染的塵土、受污染食水等，又或油漆、化妝品、傳統藥物中接觸較高分量的鉛。

鉛中毒｜影響神經系統

如果人體長時間吸收並累積過量的鉛，可以影響多個器官和人體功能，最廣為人知的是影響神經系統發展和神經系統受損，亦會出現貧血、高血壓、屙嘔、腎功能受損、影響生殖力和不良懷孕結果等。如果短時間過量吸收引致急性鉛中毒，會有腹痛和嘔吐徵狀。

鉛中毒｜螫合療法可助排鉛

萬一發現體內鉛含量過高，首要查找及消除鉛的源頭，停止接觸後，身體有機會慢慢將鉛透過小便和膽汁排出體外。有需要亦可接受螫合療法，幫助排走體內的鉛。充足的鐵質和鈣質攝取，亦有助身體減少在食物和食水中吸收鉛的分量。

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