銀屑病不受控 或形成累積生活障礙

銀屑病能夠影響全身皮膚，其中一個發病高峰期是20至30歲年輕人，影響學業、事業、社交、婚姻等多方面。醫學界開始提出銀屑病與「累積生活障礙」的關係，病情控制欠佳或觸發骨牌效應，因此及早治療、完全清除銀屑病最為重要。

銀屑病常被誤會具傳染性，其實是自身免疫系統病，因為體內過多發炎因子，令皮膚發炎和細胞過度增生，形成粉紅色斑塊和灰白皮屑。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅表示，「此症在香港並不罕見，估計有逾2萬名患者。」

易發生共病

頭皮型銀屑病是常見的銀屑病類型，斑塊出現於額頭、頸、耳背等位置，出現痕癢、頭皮乾燥、脫髮問題，由於皮屑難以遮蓋，易引來歧視目光。指甲銀屑病患者的指甲表面會有不規則點蝕、指甲從甲床分離、指甲增厚，常被誤為傳染病，令患者承受巨大壓力。陳厚毅續指，「如患者病情不受控，或會因抓癢抓損致皮膚感染、因外觀問題而自信下降、抑鬱、焦慮，也會引起關節炎和心血管疾病的共病。」

生活接連受挫

皮膚科專科醫生何家強指出，「雖然銀屑病皮膚可完全康復，但共病不可，心理影響更會累積。」當患者一直受病情困擾，外觀、心理、情緒、社交、工作，以致感情、婚姻都會受影響，連串困難造成骨牌效應，接連遭受挫折，醫學界稱為「累積生活障礙」。

何家強舉例，「一位男士大學期間發病，當時未有求醫令病情不受控。因儀容受影響，不敢上課影響學業；社交上也拒絕朋友聚會變得內向；各方面的壓力又令病情轉差。後來勉強畢業投身銷售行業，因要應酬和保持外觀理想而決心求醫。由於長時間沒有治理下，治療初期情況反覆，結果影響到工作，經常缺勤、推卻應酬，最終只獲得底薪，生活質素未如理想。」

治療助重回正軌

研究發現，及時、成功管理銀屑病，有助減少患者的累積生活障礙。而近年的成功治銀屑病標準為PASI90或更佳，即九成皮膚康復或以上。陳厚毅稱，銀屑病治療方法多，「情況輕微多會使用外用藥如類固醇藥膏，又或光學治療；如病情屬中度至嚴重，或須使用免疫系統抑制劑，惟副作用較多。」另一選擇是生物製劑，如較新型的抗白細胞介素-23，針對性抑制發炎因子，研究指出患者連續使用172周後，88%仍可維持PASI90，63%更達PASI100。「雖然現時醫學上仍未可根治銀屑病，但及早、適當、有效的治療，可助患者人生重回正軌。」

曾以宅男方式生活

Gary患上銀屑病多年，最嚴重時皮膚超過10個手掌位出現紅斑和脫皮，自尊心因外觀問題大受打擊，即使夏天也會穿長袖衣服，以「宅男」方式生活避免見朋友，怕別人見到並問及病情，人際關係變得疏離。幸而現在得到適切的治療可控制病情，回復正常生活。Gary呼籲病友病向淺中醫，以免負面影響如雪球般愈滾愈大。

銀屑病不受控 或形成累積生活障礙