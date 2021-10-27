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銀屑病不受控 或形成累積生活障礙
20 分前
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銀屑病累積生活障礙自身免疫系統病發炎因子香港皮膚健康基金皮膚科專科外觀心理情緒社交工作PASI抗白細胞介素23
銀屑病不受控 或形成累積生活障礙
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銀屑病能夠影響全身皮膚，其中一個發病高峰期是20至30歲年輕人，影響學業、事業、社交、婚姻等多方面。醫學界開始提出銀屑病與「累積生活障礙」的關係，病情控制欠佳或觸發骨牌效應，因此及早治療、完全清除銀屑病最為重要。

 銀屑病常被誤會具傳染性，其實是自身免疫系統病，因為體內過多發炎因子，令皮膚發炎和細胞過度增生，形成粉紅色斑塊和灰白皮屑。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅表示，「此症在香港並不罕見，估計有逾2萬名患者。」

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(左起)陳厚毅、Gary及何家強。

易發生共病

頭皮型銀屑病是常見的銀屑病類型，斑塊出現於額頭、頸、耳背等位置，出現痕癢、頭皮乾燥、脫髮問題，由於皮屑難以遮蓋，易引來歧視目光。指甲銀屑病患者的指甲表面會有不規則點蝕、指甲從甲床分離、指甲增厚，常被誤為傳染病，令患者承受巨大壓力。陳厚毅續指，「如患者病情不受控，或會因抓癢抓損致皮膚感染、因外觀問題而自信下降、抑鬱、焦慮，也會引起關節炎和心血管疾病的共病。」

生活接連受挫

皮膚科專科醫生何家強指出，「雖然銀屑病皮膚可完全康復，但共病不可，心理影響更會累積。」當患者一直受病情困擾，外觀、心理、情緒、社交、工作，以致感情、婚姻都會受影響，連串困難造成骨牌效應，接連遭受挫折，醫學界稱為「累積生活障礙」。

何家強舉例，「一位男士大學期間發病，當時未有求醫令病情不受控。因儀容受影響，不敢上課影響學業；社交上也拒絕朋友聚會變得內向；各方面的壓力又令病情轉差。後來勉強畢業投身銷售行業，因要應酬和保持外觀理想而決心求醫。由於長時間沒有治理下，治療初期情況反覆，結果影響到工作，經常缺勤、推卻應酬，最終只獲得底薪，生活質素未如理想。」

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病情不受控會影響患者情緒和自信，引起不同生活障礙。

治療助重回正軌

研究發現，及時、成功管理銀屑病，有助減少患者的累積生活障礙。而近年的成功治銀屑病標準為PASI90或更佳，即九成皮膚康復或以上。陳厚毅稱，銀屑病治療方法多，「情況輕微多會使用外用藥如類固醇藥膏，又或光學治療；如病情屬中度至嚴重，或須使用免疫系統抑制劑，惟副作用較多。」另一選擇是生物製劑，如較新型的抗白細胞介素-23，針對性抑制發炎因子，研究指出患者連續使用172周後，88%仍可維持PASI90，63%更達PASI100。「雖然現時醫學上仍未可根治銀屑病，但及早、適當、有效的治療，可助患者人生重回正軌。」

曾以宅男方式生活

Gary患上銀屑病多年，最嚴重時皮膚超過10個手掌位出現紅斑和脫皮，自尊心因外觀問題大受打擊，即使夏天也會穿長袖衣服，以「宅男」方式生活避免見朋友，怕別人見到並問及病情，人際關係變得疏離。幸而現在得到適切的治療可控制病情，回復正常生活。Gary呼籲病友病向淺中醫，以免負面影響如雪球般愈滾愈大。

銀屑病不受控 或形成累積生活障礙

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/銀屑病不受控-或形成累積生活障礙-290528
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