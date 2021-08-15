銀屑病可誘發情緒共病

大眾對銀屑病認知不足，令患者深受歧視問題影響。由於此病影響皮膚，患者除感到身體不適外，或會減低自信，構成長期心理壓力；壓力除了加重病情，亦可能誘發抑鬱症。數據顯示三分一銀屑病患者出現不同程度的抑鬱症狀，當患者出現心理共病，例如抑鬱症及焦慮症等，將形成銀屑病與情緒病的惡性循環，令治療變得加倍困難。

皮膚科專科醫生林旭強指出，「如沒有好好管理銀屑病，可帶來生理及心理共病。在生理方面，不少銀屑病患者同時患有關節炎及心血管疾病等，而在心理層面，此病亦可影響情緒，甚至誘發抑鬱症等情緒病。」

或減治療依從性

患者除了因痕癢及痛楚而感到煩躁外，大眾對銀屑病的誤解亦增加了患者的心理壓力。雖然銀屑病為非傳染性疾病，並不會傳染他人，但難免會引來旁人的奇異目光。精神科專科醫生曹國柱表示，「當患者情緒變差，可令銀屑病病情更趨嚴重，而症狀加劇，則令患者的情緒更低落。」抑鬱症患者會顯得消極及意志消沉，持續失去動力，如銀屑病患者患上情緒共病，或會對其治療依從性造成影響。

打破惡性循環

銀屑病及抑鬱症如同雞與蛋的關係，要打破惡性循環，須雙管齊下，及早對症下藥管理銀屑病，如有抑鬱症狀亦宜盡早求診。林旭強提醒，「患者宜從根源入手控制銀屑病症狀，維持理想PASI分數。」PASI分數(Psoriasis Area and Severity Index)即受銀屑病影響的皮膚面積及嚴重程度，可用作銀屑病的治療指標。

目前銀屑病有數種治療方案，傳統口服藥物如甲氨喋呤透過壓抑整個免疫系統作治療，雖然療效不錯，惟部分患者因副作用，如白血球過低或肝功能不正常等而須停藥。生物製劑則能針對引起銀屑病的特定發炎因子，並加以抑制。由於屬針對性治療，生物製劑的療效較為顯著，安全性亦比傳統藥物高，而新一代生物製劑療效更持久。



親友同行助抒解壓力

曹國柱建議，「患者的親友雖無法分擔銀屑病引起的生理不適，但可透過各種方式幫助患者抒解壓力。」親友可在治療路上適時陪伴及協助患者，透過非敵對及批判性的模式與患者溝通，以聆聽取代責罵，避免責備其沒有按時服藥等，引導他們說出埋在心底的感受及想法，以助患者維持良好情緒，對其管理病情亦有幫助。