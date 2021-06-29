銀屑病疫情下易惡化 應依時評估

疫情下避免到醫院診所，使不少疾病更易惡化，銀屑病是其中之一。因為屬自身免疫系統疾病，當壓力大、營養不均、運動減少之下，易令免疫系統不穩，自然使病情較難控制，甚至出現共病。皮膚科專科醫生陳湧建議多留意身體變化，並依時覆診評估，減低疾病帶來的影響。



銀屑病是自身的免疫系統錯誤攻擊皮膚，出現紅色斑塊，同時令表皮快速增生並導致皮屑脫落，影響患者外表和社交等。陳湧指出，皮膚是人體最大器官，若皮膚的炎症嚴重，可以想像身體其他地方都受炎症影響，出現一系列共病，如銀屑病關節炎等。



情緒飲食運動影響病情

在疫情之下，銀屑病患者的社交支援減少，當情緒壓力變差，或使免疫系統不穩而影響病情；如較多時間留在家中，或會多吃加工或醃製食物，未必吸收到全面的營養，亦可能破壞免疫系統平衡。另一方面，較早前運動場所關閉，現時做運動亦要戴口罩，會令患者降低運動意欲，如本身已有銀屑病關節炎的話，減少運動會使關節靈活性下降，令患者情況轉差。



或出現共病

患者除留意皮膚情況之外，亦應注意有否出現共病。陳湧表示，關節炎是最常見的共病之一，如果關節出現紅腫，相信會留意到，「早期徵狀則較易忽略，如晨僵，即早上起床時關節僵硬，要半小時至一小時後才回復應有活動能力，若出現就應及早求診，早處理可減低將來關節變形風險。另外，眼睛紅痛或屙嘔肚痛，也可能是發炎徵狀，同樣要留意。」較難察覺的共病還有體重上升、高血壓、高血糖、高膽固醇。因脂肪細胞會釋出發炎因子，肥胖患者一般情況較差，治療效果也會打折扣；發炎令血管受傷會加速血壓和血糖等的變化，應定期身體檢查，配合用藥減少炎症，以防心血管疾病。

調整治療方向

同時，日常患者也要保持良好生活習慣，如多曬太陽、做運動等。陳湧提醒，如之前疫情嚴峻而少了覆診的話，應趁現在找醫生評估病情，「因為若病情變嚴重，治療方向或要轉變，而不應因為搽藥膏無效，便覺得沒用就丟掉和不見醫生；反而應與醫生商討轉換治療方法，如照燈、注射生物製劑等。」



九成皮膚復原

因應患者病情，銀屑病有多種治療方案，如情況輕微，只要多休息、曬太陽、做好潤膚，有需要可塗類固醇藥膏。若受影響皮膚的範圍大，超過3個手掌大小的話，以往會照紫外光燈，又或使用口服免疫系統抑制劑，但前者治療較花時間，後者會令抵抗力下降，也可能影響肝腎等器官。近年則有生物製劑，可抑制導致銀屑病的發炎因子，因此對免疫系統的影響較小，療效也較佳，大部分患者都有九成以上皮膚回復正常。陳湧表示，「同時有研究指接受生物製劑治療，血管彈性和血液流量都有改善，或間接有助減低共病風險。」