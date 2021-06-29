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銀屑病疫情下易惡化 應依時評估
8 小時前
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銀屑病免疫系統疾病共病皮膚科專科陳湧依時覆診銀屑病關節炎情緒壓力醃製食物運動晨僵關節變形三高發炎因子脂肪細胞曬太陽照紫外燈生物製劑類固醇藥膏
銀屑病疫情下易惡化 應依時評估
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疫情下避免到醫院診所，使不少疾病更易惡化，銀屑病是其中之一。因為屬自身免疫系統疾病，當壓力大、營養不均、運動減少之下，易令免疫系統不穩，自然使病情較難控制，甚至出現共病。皮膚科專科醫生陳湧建議多留意身體變化，並依時覆診評估，減低疾病帶來的影響。
 

銀屑病是自身的免疫系統錯誤攻擊皮膚，出現紅色斑塊，同時令表皮快速增生並導致皮屑脫落，影響患者外表和社交等。陳湧指出，皮膚是人體最大器官，若皮膚的炎症嚴重，可以想像身體其他地方都受炎症影響，出現一系列共病，如銀屑病關節炎等。


情緒飲食運動影響病情
在疫情之下，銀屑病患者的社交支援減少，當情緒壓力變差，或使免疫系統不穩而影響病情；如較多時間留在家中，或會多吃加工或醃製食物，未必吸收到全面的營養，亦可能破壞免疫系統平衡。另一方面，較早前運動場所關閉，現時做運動亦要戴口罩，會令患者降低運動意欲，如本身已有銀屑病關節炎的話，減少運動會使關節靈活性下降，令患者情況轉差。


或出現共病
患者除留意皮膚情況之外，亦應注意有否出現共病。陳湧表示，關節炎是最常見的共病之一，如果關節出現紅腫，相信會留意到，「早期徵狀則較易忽略，如晨僵，即早上起床時關節僵硬，要半小時至一小時後才回復應有活動能力，若出現就應及早求診，早處理可減低將來關節變形風險。另外，眼睛紅痛或屙嘔肚痛，也可能是發炎徵狀，同樣要留意。」較難察覺的共病還有體重上升、高血壓、高血糖、高膽固醇。因脂肪細胞會釋出發炎因子，肥胖患者一般情況較差，治療效果也會打折扣；發炎令血管受傷會加速血壓和血糖等的變化，應定期身體檢查，配合用藥減少炎症，以防心血管疾病。

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疫情下患者應多曬太陽及做運動，減免疫系統不穩。

調整治療方向
同時，日常患者也要保持良好生活習慣，如多曬太陽、做運動等。陳湧提醒，如之前疫情嚴峻而少了覆診的話，應趁現在找醫生評估病情，「因為若病情變嚴重，治療方向或要轉變，而不應因為搽藥膏無效，便覺得沒用就丟掉和不見醫生；反而應與醫生商討轉換治療方法，如照燈、注射生物製劑等。」


九成皮膚復原
因應患者病情，銀屑病有多種治療方案，如情況輕微，只要多休息、曬太陽、做好潤膚，有需要可塗類固醇藥膏。若受影響皮膚的範圍大，超過3個手掌大小的話，以往會照紫外光燈，又或使用口服免疫系統抑制劑，但前者治療較花時間，後者會令抵抗力下降，也可能影響肝腎等器官。近年則有生物製劑，可抑制導致銀屑病的發炎因子，因此對免疫系統的影響較小，療效也較佳，大部分患者都有九成以上皮膚回復正常。陳湧表示，「同時有研究指接受生物製劑治療，血管彈性和血液流量都有改善，或間接有助減低共病風險。」

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陳湧指患者應趁現時疫情緩和，找醫生評估病情。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/銀屑病疫情下易惡化-應依時評估-274016
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