長者每周吃2至3份魚肉 助減腦血管損傷

腦血管疾病是常見及可致命的疾病，所以需要採取適當的預防措施，包括健康的生活及飲食，而最新研究就發現，正常健康的長者，尤其是65至74的老年人，每星期吃兩、三餐魚類，有助減少心腦血管疾病，以及阻截認知功能下降。

含豐富奧米加3等不飽和脂肪酸的魚類，一向被認為對血管健康有益處，而今次法國的研究就分析了逾1,600名平均年齡達72.3歲的長者，透過分析與腦血管損傷相關的三個標誌物，包括白質異常、血管梗塞及血管周圍間隙擴大，去評估吃魚與血管性腦損傷的關係。

結果發現，每周吃兩份或更多魚肉的長者，三種腦損傷或其他血管性腦損傷標誌物也明顯較少，但魚類帶來的保護效用只適用於75歲以下長者，但較年長人士即使多吃魚也不能受惠。

研究人員指出，結果表明食用魚類對大腦有益，甚至在明顯的跡像或症狀出現之前就有可能發現益處，而且吃魚對三種腦血管損傷標誌物的影響與高血壓造成相似但相反的效果，但未來仍需進行更多研究，以了解吃魚保護腦血管健康的機制，從而利用可改變的飲食，降低認知能力下降甚至腦退化的風險。