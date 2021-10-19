長者當心 骨質疏鬆易骨折

跌一跌就骨折？可能是骨質疏鬆所致，因為骨質自二三十歲的高峰期開始逐年流失，特別是更年期女性的流失速度更快，令骨頭變得脆弱而容易骨折，若疏忽處理更可能影響活動能力，不少人都是出現併發症後才發現自己有骨質疏鬆。要對抗這種無聲的疾病，應及早攝取足夠的鈣質、維他命D及鎂等促進腸道吸收鈣質的元素。

但大眾對怎樣攝取鈣質有很多迷思，以為飲豬骨湯、吃護膝產品就可以補骨，又或覺得每日飲牛奶就不會缺鈣，又會擔心吃鈣片會引致腎結石等等。然而實情又是怎樣呢？

1. 高鈣飲食就不會骨質密度下降？

即使補充足夠的鈣質仍有可能出現骨質疏鬆，因為吃得夠不等於吸收得到，故需要同時攝取維他命D及鎂等元素幫助鈣質吸收，例如進食高鈣食物後喝點檸檬水，有助鈣質消化和吸收。而足夠的鈣質有助延緩骨質疏鬆，但不能完全逆轉骨質疏鬆。

2. 吃鈣片會引致腎結石？

進食任何營養補充劑或藥物，都應該先諮詢醫生意見，按照身體狀估算所需的鈣量，就不會因為過量攝取成份而引起後遺症。

3. 葡萄糖胺可以保住骨質？

葡萄糖胺的效果仍未有定論，而鈣質及維他命D等則確實能減慢骨質流失。

其實，除了牛奶外，含鈣食物還有很多，包括乳酪、芝士等乳制品、豆類製品、堅果、小魚乾、芝麻及綠色蔬菜等。同時，平日也要做一些負重運動，有助促進骨骼健康。