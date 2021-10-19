長者運動｜平衡力訓練 減跌倒風險

隨年紀增長，骨質密度會漸漸流失，令骨骼變得脆弱，因此萬一長者跌倒，骨折的風險便會大大增加。因此除了要強化腿部的肌力之外，平衡力的訓練也十分重要，甚至乎會牽涉到核心肌群。可以先從簡單的運動著手，待提升平衡力後再增加難度。平衡訓練可以每天都練習，以得到最大益處。

長者運動｜重心轉移

⚫採站姿，腳分開約肩闊。雙手向兩側打開。擔心會跌的話也可輕輕扶住穩固的東西。

⚫將身體重心放在右腳。維持30秒。換腳再做。

⚫期間保持呼吸暢順，左右腳各做3組。

註：最基礎的平衡練習，可以慢慢增加難度，如不扶任何東西、腳掌離地少許、加長時間等，或者轉換到下方另一動作。

長者運動｜單腳站立

⚫採站姿，腳分開約肩闊。雙手向兩側打開。擔心會跌的話也可輕輕扶住穩固的東西。

⚫將身體重心放在右腳，左腳離地，可以屈膝將腳跟於身後盡量往上提，又或者將膝蓋往前向上提至髖關節高度。維持30秒。換腳再做。

⚫期間保持呼吸暢順，左右腳各做3組。

註：做這運動時穿鞋可增加抓地力更安全，而赤腳做的話則可同時訓練腳掌用於平衡的小肌肉。