長者運動｜延年益壽兼提升生活質素

長者或者會因為健康狀況、體重、痛症等而不敢做運動。但根據瑞典一項研究顯示，體能活動是長壽的最重要因素，即使年長才開始運動，也一樣可得到益處。除此之外，長者生活質素亦有所提升，並非僅延長躺於病床的時間。

運動的好處主要分體能及精神上兩方面。關於體能，運動首先有助維持健康體重。隨年紀漸長，新陳代謝會逐漸下降，運動則可以建立肌肉，減慢新陳代謝下降的速度，變相不容易累積多餘脂肪於體內。其次，可減低疾病風險。運動可以提升免疫系統和消化系統的健康、維持良好血壓、骨質密度，並減低一系列疾病風險，包括肥胖症、糖尿病、心臟病、骨質疏鬆、阿茲海默症，甚至多種癌症。最後，運動可以增強活動能力、平衡力和柔韌性。運動可加強力量、柔軟度和改善姿勢，幫助身體平衡和協調，減低跌倒風險；力量訓練更有助減輕關節炎等痛症的症狀。

精神健康方面，運動可提升睡眠質素。年長時睡眠質素對健康影響很大，而運動後可助更快入眠、增加深層睡眠時間，起床時也更活力充沛。提升自信和改善情緒。運動是減壓一大良方，使身體分泌更多安多酚，減少抑鬱和焦慮等負面情緒；有活力和感覺強健亦使人更有自信。運動提升腦部功能。除了用腦的遊戲外，運動亦有助腦部多工作業、創意、避免記憶力衰退和認知能力下降，甚至延緩茲海默症的惡化。