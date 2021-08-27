開冷氣丨日本醫生教路 提防長者室內與嬰兒車中暑

雖然過了立秋，但香港依然炎熱非常，原來不少香港人的「鄉下」日本，近日也迎來熱浪，多處地方氣溫高達35℃，高溫容易引發中暑危險，對於長者和嬰兒尤其危險。日本NHK《災害列島》守護生命情報網站刊登有關預防中暑的貼士，指出中暑最常發生的地方竟是「室內」，且送院逾半更是65歲或以上長者，那是由於長者基礎代謝較年輕人低，不太能感受到炎熱，容易未察覺有中暑危險而出事。以下是帝京大學附屬醫院高級急危重症中心主任三宅康史醫生的建議：

開冷氣時，實際的「室溫」是重要，而不是「設定的溫度」。對長者來說，在房間裡放置一個溫度計，能夠得悉室內溫度和濕度，才決定應否開冷氣。 當室內氣溫為28℃、濕度為70%時，最好為長者開冷氣。 與其頻繁地重複開關冷氣，「保持開啟」冷氣機是相較省電。 晚間氣溫高於25℃已可界定為「熱夜」，睡覺時有中暑風險。 冷氣基本上在就寢前開啟，直到第二天早上，不要貿然半夜關冷氣睡覺。 睡前喝一杯水，另備一杯室溫水放在床邊，起床後飲用。 切勿睡前喝冷水，因為刺激交感神經，令你難以入睡。

BB也中招 小心「嬰兒車中暑」

另一樣大家較易忽略的是嬰兒車，由於嬰兒車貼近地面，容易受到地熱反射的影響，令車內溫度升高；加上遮陽罩使熱量更容易積聚，嬰兒無法自我表達體感，容易引致意外。