關燈睡覺有原因 提升褪黑激素助安眠

良好的睡眠質素，不但有益身體，令人更有精神；而足夠的褪黑激素良則不僅有助睡眠，也有利於健康，幫助預防各種疾病埋身。原來褪黑激素與光兩者是「死敵」，所以睡時關燈，加上睡前一小時開始不玩手機、看電視或用電腦，都有助身體分泌褪黑激素。

褪黑激素並不是安眠藥，不會讓人即時入睡，而是降低人體覺醒的狀態，讓身體進入休息的模式，以達助眠的效果。而身體分泌褪黑激素的水平與光量成反比，睡前或睡時光線愈充足，則褪黑激素量便愈低，故此晝夜的分泌可相差10倍以上。也因此，一般人關上燈時會睡得更熟，而睡前少用發光的電子產品，亦有助減少失眠問題。

別以為腿黑激素只影響睡眠，其實它也與健康有很大關係。這種荷爾蒙主要由大腦松果體分泌，而脊椎、腸道等地方也會分泌，並參與身體各處的運作及調節，包括了抗氧化、抗自由基等，同時亦有助於刺激造骨細胞，幫助骨骼在建造和代謝中維持平衡。

除了身體自行分泌外，大家亦可從食物補充褪黑激素也可以用吃的方式補充，如香蕉、蕃茄、燕麥等穀物、牛奶、果仁等有助分泌色胺酸的食材，有利促進褪黑激素的分泌和合成，而維他命B6也有助褪黑激素分泌。至於褪黑激素保健產品就宜諮詢專業意見後才好食用。