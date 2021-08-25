Am730
Am730
Am730
Am730
Health
關燈睡覺有原因 提升褪黑激素助安眠
5 小時前
#Hashtags
睡眠褪黑激素關燈玩手機電視電腦松果體抗自由基造骨細胞色胺酸維他命B6
關燈睡覺有原因 提升褪黑激素助安眠
news-images
褪黑激素與光兩者是「死敵」，所以睡時關燈，加上睡前一小時開始不玩手機、看電視或用電腦，都有助身體分泌褪黑激素。(互聯網圖片)

良好的睡眠質素，不但有益身體，令人更有精神；而足夠的褪黑激素良則不僅有助睡眠，也有利於健康，幫助預防各種疾病埋身。原來褪黑激素與光兩者是「死敵」，所以睡時關燈，加上睡前一小時開始不玩手機、看電視或用電腦，都有助身體分泌褪黑激素。

褪黑激素並不是安眠藥，不會讓人即時入睡，而是降低人體覺醒的狀態，讓身體進入休息的模式，以達助眠的效果。而身體分泌褪黑激素的水平與光量成反比，睡前或睡時光線愈充足，則褪黑激素量便愈低，故此晝夜的分泌可相差10倍以上。也因此，一般人關上燈時會睡得更熟，而睡前少用發光的電子產品，亦有助減少失眠問題。

別以為腿黑激素只影響睡眠，其實它也與健康有很大關係。這種荷爾蒙主要由大腦松果體分泌，而脊椎、腸道等地方也會分泌，並參與身體各處的運作及調節，包括了抗氧化、抗自由基等，同時亦有助於刺激造骨細胞，幫助骨骼在建造和代謝中維持平衡。

除了身體自行分泌外，大家亦可從食物補充褪黑激素也可以用吃的方式補充，如香蕉、蕃茄、燕麥等穀物、牛奶、果仁等有助分泌色胺酸的食材，有利促進褪黑激素的分泌和合成，而維他命B6也有助褪黑激素分泌。至於褪黑激素保健產品就宜諮詢專業意見後才好食用。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/關燈睡覺有原因-提升褪黑激素助安眠-284411
#Hashtags
睡眠褪黑激素關燈玩手機電視電腦松果體抗自由基造骨細胞色胺酸維他命B6
Am730

吃得少但唔瘦？8個地雷令你易肥難瘦

預防嬰幼兒過敏 不戒口 餵母乳

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
吃得少但唔瘦？8個地雷令你易肥難瘦
Am730
Am730
預防嬰幼兒過敏 不戒口 餵母乳
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多