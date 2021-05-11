關節問題 | 關節不適非長者專利 日常調理緩解不適

古方實證：同仁大活絡丹有效紓緩痛症

翻風落雨關節毛病發作，唔通真係年紀大？近年氣候變化問題嚴重，即使到十月仍有大風大雨，潮濕天氣持續，而這星期氣溫又急降，關節不適問題出現次數或更頻密，原來除了長者，其他年齡層亦會因身體過重、勞損或運動損傷而有機會出現膝關節不適。俗語有伝︰「通則不痛，痛則不通。」以中醫角度而言，可以食療、中藥、針灸按摩等方式去緩解關節不適，亦可從日常生活中慢慢調理。

由機能性磨損或心血管後遺症引起的關節問題，從中醫角度而言，都會因天氣潮濕而誘發痛症。而利用食療、中藥、針灸按摩等方式，可標本兼治來緩解關節不適。隨年齡漸長，關節有機會退化磨蝕；主婦、從事勞動工作的人士、身體過重人士等的關節就較易勞損。同仁大活絡丹有過百年歷史，由明代至清代均有記載「大活絡丹」的治療作用。有袪風除濕、舒筋活絡，紓緩風寒濕痹引起的肢體疼痛、手足麻木、關節僵痛等常見關節問題。同仁大活絡丹臨床療效研究實證*，對患者減輕膝骨關節問題如：疼痛、僵痛，改善活動能力方面有相應效果。

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關節健康重要，骨質密度同樣重要。關注骨骼健康人士可以多曬太陽、進行適量的規律運動，及日常飲食補充鈣質，例如多吃乳製品、豆類、沙甸魚等。如有需要亦可進食營養補充劑。北京同仁堂的【同仁堂】鹿茸膠原膠囊採用由深海魚類提取的海洋膠原蛋白肽，通過日本特殊酵素分解技術製成，成分亦包括乳礦物鹽及馬鹿茸粉，適合補骨護骨人士，有助滋補強身。現時北京同仁堂更推出消費券優惠^，購買精選產品可享額外9折，於網店用消費券購買精選產品會獲得電子購物券，可於下次網購時使用。

*資料來源：2020年15卷第12期《世界中西醫結合雜誌》

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