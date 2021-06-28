關節痛｜颱風到即痛 準過天文台？

有些人關節曾受傷，又或者勞損退化、患有「風濕」，當天氣轉差如連場大雨或颱風吹襲之前，關節就會出現疼痛，而有「準過天文台」的說法。原來，關節痛的而且確與天氣有關係。

氣壓低關節膨脹

西醫多年前已開始研究氣壓與關節痛的關聯，但一直未有結論，至2014年一個日本的研究，追蹤了二千多名類風濕關節炎患者，並計算「病情活躍指數」，再跟天文台數據作比較，發現氣壓愈低，痛楚和腫脹愈嚴重！並且跟溫度和濕度無關。於是有理論估計，當大氣壓力低時，有少許發炎的關節便會膨脹起來，擠壓到附近神經線而引起疼痛。

外邪入侵宜提升抵抗力

中醫學說則認為，關節相對其他部位皮膚較薄，更易受到外來的風、寒、濕等邪氣入侵；如果本身曾受傷就更易「中招」，因為較少氣血到達，難以完全自我修復，令外邪容易停留於關節，引發疼痛。要解決問題，中醫認為要提高自己的抵抗力才可，例如每天都要令自己出一點汗，提升氣血循環；避免睡覺時開冷氣受寒等。