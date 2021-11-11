阿茲海默症丨皰疹病毒長期入侵大腦 或是癡呆與失智元兇

阿茲海默症丨疱疹病毒長期入侵大腦 或是癡呆與失智元兇

腦退化並非老人專利，例如會剝奪認知、記憶和自理能力、而且現時未有根治方法的阿茲海默症，就有患病年輕化的趨勢，愈來愈多人在65歲或之前就確診，情況令人憂慮。例如三年前催淚愛情日劇《大戀愛 致忘了我的妳》，戶田惠里香飾演年輕的阿茲海默症患者，跟室剛譜出一段令人婉惜的愛情，結局可謂催淚彈。

但最近有科學家發表一項驚人的理論，就是導致阿茲海默症的病因，很有可能跟一種潛伏在人體的尋常病毒有關，那就是當免疫力低下時就會讓人出疱疹的「單純疱疹病毒」！

科學家：澱粉樣蛋白積聚是病症 不是病因 其中應該忽略了甚麼

阿茲海默症命名來自德國醫生Alois Alzheimer在20世紀初發現，1906年他注意到55歲德國女子Auguste Deter出現記憶力衰退、語言表達紊亂且行為異常，在檢查過程中發現她的大腦出現「澱粉樣蛋白」的斑塊積聚，損害神經系統的神經突觸之餘，也讓大腦大面積發炎；另外澱粉樣蛋白也誘發tau蛋白的形成，令神經纖維纏結引致神經元死亡，而Auguste也成為全球首位確診阿茲海默症的病人。

從此澱粉樣蛋白斑塊積聚，成為治療阿茲海默症的重要線索。加拿大舍布魯克大學老年病學家Tamas Fulop認為大家應該忽略了甚麼，「澱粉樣蛋白積聚是觀察出來的病症，而不是病因。」到近年發展蓬勃的基因研究，發現高機率患病的人，大多帶有一種叫「APOE4」的基因變異；然而帶有APOE4變異的，不一定等於發病，英國曼徹斯特大學Ruth Itzhaki榮休教授指出，應該有甚麼東西激活APOE4，因此數十年來研究微生物感染的假設，以解開阿茲海默症的病因，當中主要研究疱疹病毒。

能入侵大腦的單純疱疹病毒

Ruth Itzhaki之所以會選擇人類單純疱疹病毒一型(herpes simplex virus，簡稱HSV-1)，是由於這種會令患者口腔周圍、眼角膜結膜炎及上半身出現疱疹的病毒，有能夠入侵大腦造成腦炎的能力。她從阿茲海默症病亡人士大腦檢查，發現在神經組織存在大量HSV-1，然而病毒似乎對沒有APOE4基因變異的人構成威脅，只有大腦感染HSV-1和帶有APOE4基因變異兩種風險因素，患上阿茲海默症的機率就會飆上12倍。

類似發現，在今年一項法國研究也有雷同論點，參與研究的法國波爾多大學Catherine Helmer在波爾多、第戎和蒙彼利埃等地進行調查，發現有APOE4變異基因的人，如被HSV-1感染則患阿茲海默症的風險大約增加兩倍，「疱疹病毒在APOE4基因變異才出現有害影響。」

現時紐約正進行一項臨床實驗，科學家為輕度阿茲海默症患者，採用抗疱疹病毒藥伐昔洛韋(valacyclovir)治療的雙盲實驗，希望藉此找出更有科學證據的關係，讓阿茲海默症的治療出現曙光。

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