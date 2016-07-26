雞蛋迷思｜食蛋如何幫助孩子快高長大？

為人父母最希望就是子女能夠健康快樂地成長。各位家長又知不知道，小小的一顆雞蛋，蘊含的豐富營養是幼兒及小朋友快高長大的關鍵？

一日一雞蛋 發育遲緩率低近50%

美國聖路易斯華盛頓大學曾進行一項研究，在厄瓜多爾找來163名6至9個月大、健康狀況良好的嬰兒，將他們分為兩組，其中一組每天膳食均加入一顆雞蛋，另一組則維持日常飲食習慣。6個月後，發現前者比後者發育遲緩的機會低47%！

盤點雞蛋的3大益處

究竟雞蛋中的營養素如何幫助孩子成長？



蛋白質：調節身體機能，促進器官發育

眾所周知，雞蛋是優質蛋白質來源，而雞蛋有完整氨基酸，人體對雞蛋中蛋白質的吸收率高達90%。蛋白質有助肌肉、牙齒、頭髮、皮膚、內臟等器官的發育與修復，更是體內酵素、荷爾蒙、免疫系統調節的重要營養素。



葉黃素、玉米黃素：保護眼睛健康

雞蛋有豐富的葉黃素及玉米黃素，是構成眼球視網膜上黃斑點的元素之一，一方面可以保持視力清晰，同時有助抵抗電子產品發出的藍光，減低患上黃斑病變及白內障的風險。



卵磷脂：促進腦部發展

雞蛋中的卵磷脂含量高，可以有效代謝血液中的膽固醇。卵磷脂同時是促進新記憶細胞製造的重要成份，被消化後能產生膽鹼，有助增強記憶力。



另外雞蛋亦提供多種維他命（包括A、B、D、E、K）、葉酸、鐵質、奧米加3脂肪酸等，所以不吃雞蛋絕對「走寶」了！

必買不含類雌激素雞蛋

讀到這裡，相信不少家長已急不及待想去「入貨」。不過，購買雞蛋時，要小心雞蛋含有類雌激素！早在2012年，世界衛生組織已將類雌激素列作「一級致癌物」，長期攝入過多非天然的類雌激素，可能引起各種疾病，對於兒童或致早熟危機，例如乳房過早脹大或9歲前出現月經等。早前就有生物科技公司就市面上的雞蛋品牌進行毒物測試，當中「新紀元卵」獲證明品質卓越，符合世衛安全指引，不含類雌激素。

日本「新紀元卵」於香港銷售逾10年，由採卵至運送每一個過程都通過日本農林水產部門嚴格檢疫，確保安全衛生可靠。除此之外，「新紀元卵」雞隻接種了預防沙門氏菌疫苗，有助減少雞隻受到沙門氏菌感染。每批「新紀元卵」均由日本新鮮直送，必須得到日本農林水產省發出的輸出檢疫証明書才能出口到香港，絕對安全可靠。

同場加映：11.05日本雞蛋日．新紀元惜食齊分享

日本業界為了宣揚日本雞蛋的美味之處，將每年11月5日定為雞蛋日。為響應日本雞蛋日，「新紀元卵」今年特別與惜食堂合作，推出「新紀元惜食齊分享」活動，凡於2021年11月5日在各大超級市場購買一盒新紀元系列雞蛋，包括新紀元卵、新紀元卵赤玉及新紀卵曉，「新紀元卵」就會捐出10隻雞蛋予「惜食堂」製作飯盒，送予有需要人士，達到真「惜」食，齊分享！參加者完成網上登記更可獲贈「精美雞蛋口罩套」2個。食雞蛋不但健康有營，更可以做善事傳揚愛心，立即行動啦！

銷售點：百佳、惠康、一田、AEON、UNY、APITA生活創庫、DonDonDonki、SOGO超市