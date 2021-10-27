雞蛋迷思｜食蛋會高膽固醇？

提起三高中的高血脂，好多人會即刻聯想起進食含膽固醇食物會引致高血脂，而雞蛋是其中一種普遍認為是高膽固醇的食物。 好多人怕血脂超標， 或需要控制三高，都會刻意避開吃蛋，或只吃蛋白，不吃蛋黃。

食物膽固醇 =/= 人體膽固醇

其實食物中的膽固醇跟人體內的膽固醇並不是指同一件事。 食物中的膽固醇亦稱為 「膳食膽固醇」，是複合性脂類，區分不到是 「好」 或 「壞」膽固醇。 而人體血液中的膽固醇，亦叫做 「脂蛋白」，是脂類與蛋白質合成的膽固醇，可以分為高密度脂蛋白膽固醇（即好膽固醇HDL-C），和低密度脂蛋白膽固醇（即壞膽固醇LDL-C）。當體內壞膽固醇過高，及/或好膽固醇不足，都會增加心血管疾病風險。

飽和脂肪及反式脂肪是元兇

好多人誤會血液中壞膽固醇高是因為進食了含膽固醇食物，事實上，真正導致血脂高的是進食過多含飽和脂肪和反式脂肪食物，例如煎炸食物、雞脾雞翼的皮、排骨、肥牛、腸仔、午餐肉、雪糕、蛋糕、薯片，甚至餅乾等。 而人體內的膽固醇只有一小部份來自膳食膽固醇，大部份由肝臟和腸道自行合成。



由於未有足夠研究証明膳食膽固醇會直接增加人體內的低密度脂蛋白，故美國膳食指南已於2015年剔除了每天攝取膽固醇的上限，反而建議要減少進食高飽和脂肪和反式脂肪的食物。



其實雞蛋是其中一種最容易買到而營養非常豐富的食物，它有齊身體所需的胺基酸，屬優質蛋白質食物，亦有其他微量營養素包括維他命A、D、鎂、膽鹼，以及抗氧化物葉黃素和玉米黃素，有助製造肌肉和免疫球蛋白，亦有助保護和修復細胞，更加是眼睛和腦部所需的重要營養素。

選購雞蛋要留神

市面上常見的雞蛋分為白蛋、啡蛋和粉紅蛋，雞蛋顏色的差異主要是因為雞隻品種的不同，營養價值基本上是一樣的，只是蛋殼的色素有所分別。



反而選購雞蛋時，除了留意原產地外，亦應該留意有沒有獲得安全及衛生認證，例如無添加生長激素，不含會影響荷爾蒙的類雌激素等。



日本雞蛋雖以白蛋見稱，但同時日本的啡蛋亦享負盛名。新紀元卵系列的「赤玉」亦深受消費者喜愛，是大家可以安心選用的一個選擇。