雪耳 平民燕窩助養肺潤燥

白木耳又稱銀耳、雪耳，因為形狀類似人耳而得名。這種菇菌的營養豐富，膠質不輸燕窩，口感也很相似，故有「平民燕窩」的美喻，可用來煲湯或糖水，有養顏美容、滋陰潤肺、養胃生津的效果。

雪耳的熱量偏低，每100克的濕銀耳約有49大卡，含有大量的膳食纖維及多種營養成分，包括菸鹼酸、鈉、鉀、鈣、鎂等。一身色白的雪耳，亦含有不少的鐵質，又因為所含的鉀量不高，加上蛋白質少，對於要控制蛋白質攝取量的腎病患者，也是很適合食用的食材。

至於雪耳的保健功效，最被重視當然是膠質裏的多醣體，有助降低血糖及壞膽固膽，而且更有抗發炎等作用，用在美容保健則有保濕、去皺及緊膚等功效。

由於雪耳提供大量水溶性膳食纖維，故此不能多吃，每日吃20到35克已經足夠，否則纖維過多又飲水不足，就可導致便秘及胃氣脹悶。兒童及長者的吸收能力較差，更要適量食用。

在宜養肺的秋天，就用雪耳幫自己補肺益氣、潤燥養陰一下，尤其適合病後體虛、肺虛久咳的患者食用。今次推介一道百合銀杏糖水，將雪耳與白果、百合，加入切碎的紅棗及適量冰糖一起煮便成。

謹記雪耳要煮至黏稠，這些黏液才是潤燥的有效成分，而風寒咳嗽、腸胃陰虛火旺的人都不適宜食用雪耳。