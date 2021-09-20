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青光眼滴眼藥水 小心防腐劑
47 分前
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青光眼視力小偷眼科專科視野收窄房水視覺神經前列腺素藥物類似物β受體阻滯劑激光手術防腐劑苯扎氯銨乾眼症
青光眼滴眼藥水 小心防腐劑

青光眼能無聲無息奪走視力，數據顯示香港35歲以上人口當中，每50人便有1人患有青光眼，非常普遍。眼科專科醫生戴嘉發表示，「雖然醫學界未有方法根治此香港頭號致盲眼疾，但可透過藥物或手術控制病情，患者不至絕望。」

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早期青光眼無明顯症狀，患者不會感到痛楚或不適，但視野會隨病發時間逐漸收窄，故有「視力小偷」之稱。戴嘉發指出，「部分患者因經常無意撞到途人而求醫，經檢查後發現其視野收窄得像從廁紙筒向外望一樣，只餘中央視力，此時病情已非常嚴重。」現時暫沒有方法挽回視力，在香港的失明人士當中，約有23%因青光眼喪失視力。

視覺神經受壓受損

當眼球房水分泌與排出不平衡，令眼壓上升，視覺神經繼而受壓受損，便形成青光眼，患者會出現眼矇等症狀。誘發因素包括家族遺傳、600度以上深近視、眼睛曾受創、糖尿病、高血壓，或由視網膜色素病變等眼疾所致。戴嘉發建議，若家族有青光眼病史，應每年作眼科檢查，因為此類人士患病風險較一般人高4%至10%，宜及早診斷和治療。

藥物及手術助控制病情

青光眼無法根治，要靠藥物或手術控制眼壓，以免視覺神經進一步受損。眼藥水是最常用的藥物治療，患者須按時使用，較常用的藥物包括能增加房水外流的前列腺素藥物類似物(Prostaglandins analogues)，以及減慢房水產生速度的β-受體阻滯劑(Beta-blockers)。與其他藥物一樣，青光眼藥水都有其副作用，包括睫毛變長、眼球出現紅筋、頭痛及口乾等，大多較輕微。若患者病情嚴重及複雜，或須以激光手術降低眼壓。戴嘉發強調，患者接受手術後並非一勞永逸，或須繼續使用眼藥水控制眼壓。

防腐劑或傷害眼睛結構

戴嘉發提醒，「使用瓶裝眼藥水有不少細節要留意，如應先洗手及避免觸碰瓶口，以免細菌經瓶口污染眼藥水。」由於眼藥水開封後，或會與空氣、手指、眼皮或睫毛接觸而受細菌污染，大部分瓶裝眼藥水都會添加防腐劑，以抑制細菌孳生。

最常添加於眼藥水的防腐劑是苯扎氯銨(Benzalkonium chloride，簡稱BAK)，能溶解細菌的細胞膜，達致殺菌效果。長期使用有可能傷害眼睛結構，如造成結膜及角膜上皮細胞死亡，亦會破壞淚膜油脂層，導致淚水較易蒸發，造成乾眼症。青光眼屬慢性疾病，患者大多要長期用藥，若有疑慮，坊間亦有獨立包裝及不含防腐劑的青光眼藥水供選用，切合不同患者需要。

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戴嘉發指青光眼是香港頭號致盲眼疾，須透過藥物或手術控制病情。
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若有家族病史，應每年做眼科檢查，及早診斷。

青光眼滴眼藥水 小心防腐劑

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/青光眼滴眼藥水-小心防腐劑-285663
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