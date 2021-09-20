青光眼滴眼藥水 小心防腐劑

青光眼能無聲無息奪走視力，數據顯示香港35歲以上人口當中，每50人便有1人患有青光眼，非常普遍。眼科專科醫生戴嘉發表示，「雖然醫學界未有方法根治此香港頭號致盲眼疾，但可透過藥物或手術控制病情，患者不至絕望。」

早期青光眼無明顯症狀，患者不會感到痛楚或不適，但視野會隨病發時間逐漸收窄，故有「視力小偷」之稱。戴嘉發指出，「部分患者因經常無意撞到途人而求醫，經檢查後發現其視野收窄得像從廁紙筒向外望一樣，只餘中央視力，此時病情已非常嚴重。」現時暫沒有方法挽回視力，在香港的失明人士當中，約有23%因青光眼喪失視力。

視覺神經受壓受損

當眼球房水分泌與排出不平衡，令眼壓上升，視覺神經繼而受壓受損，便形成青光眼，患者會出現眼矇等症狀。誘發因素包括家族遺傳、600度以上深近視、眼睛曾受創、糖尿病、高血壓，或由視網膜色素病變等眼疾所致。戴嘉發建議，若家族有青光眼病史，應每年作眼科檢查，因為此類人士患病風險較一般人高4%至10%，宜及早診斷和治療。

藥物及手術助控制病情

青光眼無法根治，要靠藥物或手術控制眼壓，以免視覺神經進一步受損。眼藥水是最常用的藥物治療，患者須按時使用，較常用的藥物包括能增加房水外流的前列腺素藥物類似物(Prostaglandins analogues)，以及減慢房水產生速度的β-受體阻滯劑(Beta-blockers)。與其他藥物一樣，青光眼藥水都有其副作用，包括睫毛變長、眼球出現紅筋、頭痛及口乾等，大多較輕微。若患者病情嚴重及複雜，或須以激光手術降低眼壓。戴嘉發強調，患者接受手術後並非一勞永逸，或須繼續使用眼藥水控制眼壓。

防腐劑或傷害眼睛結構

戴嘉發提醒，「使用瓶裝眼藥水有不少細節要留意，如應先洗手及避免觸碰瓶口，以免細菌經瓶口污染眼藥水。」由於眼藥水開封後，或會與空氣、手指、眼皮或睫毛接觸而受細菌污染，大部分瓶裝眼藥水都會添加防腐劑，以抑制細菌孳生。

最常添加於眼藥水的防腐劑是苯扎氯銨(Benzalkonium chloride，簡稱BAK)，能溶解細菌的細胞膜，達致殺菌效果。長期使用有可能傷害眼睛結構，如造成結膜及角膜上皮細胞死亡，亦會破壞淚膜油脂層，導致淚水較易蒸發，造成乾眼症。青光眼屬慢性疾病，患者大多要長期用藥，若有疑慮，坊間亦有獨立包裝及不含防腐劑的青光眼藥水供選用，切合不同患者需要。

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