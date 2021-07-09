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青光眼致頭痛 患者難分辨
5 小時前
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青光眼頭痛眼科專科何俊浩40歲以上失明視力模糊眼壓上升視覺神經視野收窄單眼病變彩虹圈眼眶附近疼痛盲點激光微創治療類固醇眼藥水濕疹風濕眼科檢查家族病史虹膜炎高血理糖尿病睡眠窒息症
青光眼致頭痛 患者難分辨
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頭痛成因林林總總，但較少人知道的是，原來部分青光眼個案亦會伴隨頭痛症狀。眼科專科醫生何俊浩指，早期青光眼大多沒有明顯症狀，直至眼壓上升至30至40mmHg，甚至更高(正常為10至21mmHg)，便可能引致頭痛。患者或會先到腦神經科、內科或急症室求診，直至出現視力模糊或其他眼科症狀，才驚覺與眼睛有關。

很多人以為青光眼只會出現於較年長的人身上，但其實任何年齡人士亦有可能患上青光眼， 40歲以上則屬較高危一族。何俊浩表示，「近年愈來愈多人確診青光眼，除了於一般身體檢查時發現，亦有不少人在矯視手術前的檢查找出問題。」全港有大約3至4%人患有不同程度的青光眼，而每4個失明人士當中，便有一個因為青光眼而起，可見此病絕對不容忽視。


單眼病變難察覺
青光眼的主要成因是眼壓上升，令視覺神經纖維受損及萎縮，形成視力下降及視野收窄。「青光眼初期未必有明顯症狀，當其中一隻眼睛發生病變，患者未必容易察覺，因此較易被忽略。但隨著眼壓愈來愈高，患者可能開始感覺頭痛、看見光源會出現彩虹圈、視力模糊及外圍視野收窄等。」何俊浩解釋，由青光眼引起的頭痛與一般頭痛有分別，前者一般出現於眼眶附近，有時痛楚亦會蔓延至其他部位。如病情繼續惡化，患者外圍視野會逐漸收縮，無法看清楚旁邊景物，甚至開始出現盲點，嚴重影響視力，身心健康亦大受影響。


類固醇可增眼壓
一旦確診青光眼，一般會透過處方眼藥水，調低眼壓至目標水平以延緩病情。患者亦可透過傳統外科手術或激光微創治療來減低眼壓。何俊浩提醒患者，要保持健康的生活，如戒掉吸煙習慣，「同時勿亂用眼藥水，因市面上有些眼藥水或含有類固醇，導致眼壓增加。有些濕疹的患者或需使用類固醇藥膏，塗抹眼部附近位置時也要特別注意；有風濕病例如類風濕關節炎或紅斑狼瘡症等患者，使用類固醇藥物時也要徵詢醫生意見。」


定期全面檢查眼睛
何俊浩建議市民於40歲後開始接受全面的眼科檢查，再按醫生建議作覆檢。如有家族病史或直系親屬患有青光眼，更建議提早於30歲起作全面眼科檢查，「至於近視達400度或以上人士，患青光眼的風險比沒有近視的人高4倍，同樣要提高警覺。」而眼部曾受創傷、患過虹膜炎、三高尤其是高血壓及嚴重糖尿病的患者，或患有睡眠窒息症人士，也是青光眼高危一族。

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何俊浩指，雖然青光眼多因高眼壓而起，但也有個案是患者的眼壓正常，因此必須配合檢查視覺神經來診斷。
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在發達國家，每兩個青光眼個案當中，就有一名患者未被確診。因此，定期作眼科檢查，可減低於青光眼中後期才確診，避免致盲。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/青光眼致頭痛-患者難分辨-275379
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