青光眼致頭痛 患者難分辨

頭痛成因林林總總，但較少人知道的是，原來部分青光眼個案亦會伴隨頭痛症狀。眼科專科醫生何俊浩指，早期青光眼大多沒有明顯症狀，直至眼壓上升至30至40mmHg，甚至更高(正常為10至21mmHg)，便可能引致頭痛。患者或會先到腦神經科、內科或急症室求診，直至出現視力模糊或其他眼科症狀，才驚覺與眼睛有關。

很多人以為青光眼只會出現於較年長的人身上，但其實任何年齡人士亦有可能患上青光眼， 40歲以上則屬較高危一族。何俊浩表示，「近年愈來愈多人確診青光眼，除了於一般身體檢查時發現，亦有不少人在矯視手術前的檢查找出問題。」全港有大約3至4%人患有不同程度的青光眼，而每4個失明人士當中，便有一個因為青光眼而起，可見此病絕對不容忽視。



單眼病變難察覺

青光眼的主要成因是眼壓上升，令視覺神經纖維受損及萎縮，形成視力下降及視野收窄。「青光眼初期未必有明顯症狀，當其中一隻眼睛發生病變，患者未必容易察覺，因此較易被忽略。但隨著眼壓愈來愈高，患者可能開始感覺頭痛、看見光源會出現彩虹圈、視力模糊及外圍視野收窄等。」何俊浩解釋，由青光眼引起的頭痛與一般頭痛有分別，前者一般出現於眼眶附近，有時痛楚亦會蔓延至其他部位。如病情繼續惡化，患者外圍視野會逐漸收縮，無法看清楚旁邊景物，甚至開始出現盲點，嚴重影響視力，身心健康亦大受影響。



類固醇可增眼壓

一旦確診青光眼，一般會透過處方眼藥水，調低眼壓至目標水平以延緩病情。患者亦可透過傳統外科手術或激光微創治療來減低眼壓。何俊浩提醒患者，要保持健康的生活，如戒掉吸煙習慣，「同時勿亂用眼藥水，因市面上有些眼藥水或含有類固醇，導致眼壓增加。有些濕疹的患者或需使用類固醇藥膏，塗抹眼部附近位置時也要特別注意；有風濕病例如類風濕關節炎或紅斑狼瘡症等患者，使用類固醇藥物時也要徵詢醫生意見。」



定期全面檢查眼睛

何俊浩建議市民於40歲後開始接受全面的眼科檢查，再按醫生建議作覆檢。如有家族病史或直系親屬患有青光眼，更建議提早於30歲起作全面眼科檢查，「至於近視達400度或以上人士，患青光眼的風險比沒有近視的人高4倍，同樣要提高警覺。」而眼部曾受創傷、患過虹膜炎、三高尤其是高血壓及嚴重糖尿病的患者，或患有睡眠窒息症人士，也是青光眼高危一族。