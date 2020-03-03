青皮陳皮都是好東西

秋天到來，是時候準備拆柑曬果皮，但柑皮又青亦又橙色，成品分別是青皮和陳皮，不時也引起爭論究竟誰更好、更有益健康？雖然兩者的功效有別，但其實兩者的化學成分相似，包括揮發油、黃酮、生物鹼、酚酸及多糖類等成分，當中青皮含有較高黃酮類物質，而陳皮的揮發油、多糖類成分則較高。

至於青皮與陳皮的藥理作用亦基本相同，均具有抑制平滑肌收縮的作用。根據內地的研究顯示，青皮與陳皮都有促進正常小鼠胃排空的作用，其中陳皮促進小腸推進作用強於青皮，而青皮對大鼠小腸縱行肌條的抑制作用強於陳皮。

其實陳皮的功效，是源於微生物生長代謝旺盛而導致酶活性變化，進而影響陳皮次生代謝產物的積累，而其中的關鍵就是黑麯黴。黑麯黴是一種廣泛用於工業生產的菌種，其生長對營養要求低，同時可以產生多種酶，亦可以促進陳皮的黃酮及其揮發油類物質的變化，並能抑制有害黃麴黴生長。

科學家以此推斷，陳皮在久貯陳化的過程中沾染環境中的黑麯黴，不但令黃酮及揮發油類物質等活性成分逐漸積聚，更抑制了黃麴黴生長，達到增效減毒的效果，難怪陳皮是「陳久者良」。