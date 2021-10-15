面對分手 男人可能更痛心？

有云：「男子漢流血不流淚」、「男兒有液不輕彈」。面對感情生變時，女性往往被認為是較傷心的一方，但一項利用大數據進行分析的研究就顯示，與另一半遇到感情難關時候，男性比女性更容易經歷情感上的痛苦。

來自英國蘭卡斯特大學的團隊，利用自然語言處理方法分析了超過184,000名以匿名形式於網上論壇發布人際關係問題的人士，然後以大數據分析，再根據帖文繪製關係問題地圖。結果顯示，溝通問題是最常提及的問題，近兩成人表示難以討論問題，八分之一更提到關係上出現信任問題。

當團隊加入性別進行分析時，就出現與令人意外的結果，當中男性談論心碎的次數明顯多於女性，反映男性受愛情所傷的程度可能不比女性為低。而且研究亦發現，男性比女性更傾向於在網絡世界尋求改善兩性關係的方法。有關研究已刊載於《Journal of Social and Personal Relationships》。

研究人員認為，準確措述兩性關係存在的問題，有助於找出引發問題的根源，而今次研究就反映男性亦重視與另一半的關係，在匿名的情況下更願意尋求協助，未來或可從此方向出發，幫助關係出現裂痕的夫婦或情侶恢復和諧。