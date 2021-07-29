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面油丨熱到出油「黐立立」 最怕患脂溢性皮炎
31 分前
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面油丨熱到出油「黐立立」 最怕患脂溢性皮炎
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滋滋悠悠~ 係咪食咗豬油包~ 同埋成面油先~ (互聯網圖片)

炎夏除了令人汗流浹背，也容易出頭油、面油，搞到頭皮出皮屑「落雪」兼痕癢，頭皮、臉上T字位、嘴巴周圍油光滿面「黐立立」。皮膚油膩不清爽，令體感更加悶熱，難以降溫之餘，也容易令人患上脂溢性皮炎(又稱脂漏性皮膚炎)。咁到底乜嘢係脂溢性皮炎？係咪皮膚出油多就會易有脂溢性皮炎？

脂溢性皮炎40歲好發 病情反覆
脂溢性皮炎是一種慢性且病情反覆不易控制的皮膚病，顧名思義那是一種皮脂腺溢出部位的皮膚發炎，部分人會將其歸類為濕疹的一種。一般發炎位置位於皮脂腺分布旺盛的區域，如頭皮、臉部、眉頭、額頭、上半身胸背部分等，病情輕微會有白色皮屑，伴隨搔癢感覺；嚴重的話患處出紅斑，或是皮膚變硬結痂，更有油膩黃色鱗屑黏附，甚至滲出液體。

脂溢性皮炎有兩個主要發病群體，第一個是2星期大至1歲嬰兒，易跟濕疹或奶癬混淆；第二個好發年齡是40歲成年人，發病率約為1至5%，而且男性較女性易患病。此外柏金遜症病人的皮脂分泌過多，也容易發病；另外有研究指感染HIV病毒人士，患病機率會升至35%，若確診愛滋病，發病風險更飆升至85%。

皮膚出油多會患脂溢性皮炎？
脂溢性皮炎的患病成因未明，醫學界一般認為是基於患者體質，其皮脂腺分泌旺盛，造成以皮脂為食物的真菌(如馬拉色菌Malassesia)繁殖增加，皮膚對真菌的免疫反應，以及皮膚上代謝產物的脂肪酶或游離脂肪酸產生刺激反應，導致炎症。

不少人認為皮膚易出油或出油太多，造成毛孔阻塞導致患病。實際上出油不一定會產生脂溢性皮炎，有研究指皮脂成分才是關鍵因素，那是由於患者皮脂中的三酸甘油脂和膽固醇含量較高，令真菌增加分解出脂肪酶或游離脂肪酸等代謝產物，改變皮膚生態誘使發炎，固此肥胖、三高人士較易有這種皮膚炎。

患脂溢性皮炎點算好？
正如前言所講，這種皮膚炎慢性且病情反覆不易控制，因此需要求醫跟隨專科醫生指示，以非類固醇抗發炎藥膏，或抗皮屑藥膏，甚至配合口服藥來長遠控制病情；另外跟濕疹一樣，患者膚質較乾燥，因此要勤加補充水分；如果皮炎出現在頭部，清爽起見，最好剪短髮，並且避免用酒精類清潔用品。最後重要的是，養成正常作息和飲食習慣，不要捱夜、充分睡眠、適當紓壓、飲食不要重口味，避免身體「燥熱上火」加劇病情。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/面油丨熱到出油「黐立立」-女士最怕患脂溢性皮炎-278507
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