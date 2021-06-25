韓國產地直送鮮甜K-Blueberry 花青素改善眼睛疲勞 雙眼Bling Bling更醒神

返工返學長時間對住書本、文件、屏幕，用眼過度「眼矇矇」？吃富含花青素的藍莓就有助改善眼睛乾澀、強化眼部機能，並消除眼睛疲勞。由韓國農水產食品流通公社(aT)全力支持、在香港開設銷售點的K Fresh Zone趁韓國藍莓當造季節，引入優質K-Blueberry，於產地採收後即時空運到港，最快48小時內運抵K Fresh Zone全港銷售點，新鮮如同在地品嚐。K-Blueberry大粒脹卜卜，鮮甜爆汁，盒上除了「不含殺蟲劑」的韓國認證標誌外，更有K-Orchard標誌，代表品質經K Fresh Zone嚴謹檢定，絕對是信心保證。

K Fresh Zone零售點：

太古廣場GREAT Food Hall、AEON屯門市廣場、AEON黃埔、馬鞍山海柏TaSTe、東薈城TaSTe

查詢：6401 8811

K Fresh Zone FB/IG：@Kfreshzonehk