預防嬰幼兒過敏 不戒口 餵母乳

兒童過敏非常普遍，在香港每3名兒童有一名患鼻敏感、每10至14名兒童有一名患哮喘；每20名有一名患食物過敏或濕疹。香港營養學會建議孕婦和餵哺母乳期間一般毋須戒口；而母乳餵哺也是預防嬰幼兒敏感的最佳方法。

香港營養學會早前作出醫護人員對預防嬰幼兒過敏措施意見調查，希望有助制訂日後專業訓練的方向。該會副會長張智良發表結果，「七成醫護人員認同孕婦不應戒口，因戒口無助預防敏感；九成以上同意母乳餵哺至嬰兒6個月大可預防過敏；八成以上同意蛋和奶是常見致敏原。比對過往針對母親的相關調查，以上各項分別有約20%、14%及約20%母親認同。」

主動提供防敏資訊

調查亦發現八成醫護人員會在母乳餵哺和奶粉選擇上提出建議，但戒口方面就意見不一；六成受訪者認為母親會向他們查問嬰幼兒防敏資訊，可是實際上只有約三成母親這樣做，更多會上網尋找資料。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生韓錦倫教授認為，醫護人員不妨主動向母親提供正確防敏訊息，「並應加強公眾教育，推廣防敏指引，助下一代健康成長。」



逐步嘗試高致敏食物

香港過敏科醫學會提出了預防過敏十二式，香港營養學會會長蕭沛霖特別指出，「不少國際權威機構已指出，母乳餵哺是預防嬰幼兒出現敏感的最佳選擇。因為母乳中含有不同抗體可改善免疫系統；母親攝取的食物，有小部分蛋白肽會經過母乳傳送給嬰兒，讓其免疫系統接受，避免過敏反應。」如果未能餵哺母乳，則應向醫護人尋求協助，並在醫護人員意見下選擇具臨床驗證的水解配方奶粉，如深度水解酪蛋白配方奶粉，或者適度水解乳清蛋白配方奶粉。

「同時，除非準媽媽在懷孕前有敏感病史而要避免吃某些食物，否則在懷孕和哺乳期間應保持健康均衡飲食，毋須特別戒口；嬰幼兒亦可在4至6個月大開始進食半固體食物，逐步嘗試高致敏食物。有研究指較遲嘗試的話，或會增加食物敏感風險。」



預防過敏十二式

‧懷孕和餵哺母乳期間，不應在沒有醫生的指示下隨便戒口。

‧用母乳餵哺初生嬰兒至6個月大。

‧按照指引接種疫苗。

‧過敏風險高的嬰幼兒若不用全母乳餵哺，可以選擇水解配方奶粉。

‧幼兒在4至6個月期間若發展成熟，便可以開始進食半固體食物。

‧避免吸煙或吸入二手煙。

‧控制環境及空氣污染。

‧改善室內空氣質素。

‧保持理想體重及避免肥胖。

‧避免承受過多的心理壓力。

‧慎用抗生素。

‧及早治療過敏症。

勿誤信偏方

韓錦倫提醒，親友或會熱心推介過敏治理方法，但可能不少都是「好心做壞事」，應先請教醫護人員，勿誤信偏方，「曾有年輕媽媽以全母乳餵哺，可是嬰兒在兩個月大時患上嚴重濕疹，由於懼怕類固醇，而不經中醫診斷自行服用成藥和山草藥，希望透過母乳傳給嬰兒治病，及後嬰兒因營養不良、多個器官功能衰竭要入院急救，幸好最後救回一命。」