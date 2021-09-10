Am730
Am730
Am730
Am730
Health
預防嬰幼兒過敏 不戒口 餵母乳
10 小時前
#Hashtags
兒童過敏鼻敏感哮喘食物過敏濕疹香港營養學會孕婦餵哺母乳嬰幼兒防敏資訊香港兒童醫院兒童及青少年科香港過敏科醫學會免疫系統蛋白肽水解配方奶粉戒口疫苗半固體食物吸煙空氣壓力抗生素
預防嬰幼兒過敏 不戒口 餵母乳
news-images

兒童過敏非常普遍，在香港每3名兒童有一名患鼻敏感、每10至14名兒童有一名患哮喘；每20名有一名患食物過敏或濕疹。香港營養學會建議孕婦和餵哺母乳期間一般毋須戒口；而母乳餵哺也是預防嬰幼兒敏感的最佳方法。

香港營養學會早前作出醫護人員對預防嬰幼兒過敏措施意見調查，希望有助制訂日後專業訓練的方向。該會副會長張智良發表結果，「七成醫護人員認同孕婦不應戒口，因戒口無助預防敏感；九成以上同意母乳餵哺至嬰兒6個月大可預防過敏；八成以上同意蛋和奶是常見致敏原。比對過往針對母親的相關調查，以上各項分別有約20%、14%及約20%母親認同。」

news-images
(左起)張智良、蕭沛霖及韓錦倫。

主動提供防敏資訊
調查亦發現八成醫護人員會在母乳餵哺和奶粉選擇上提出建議，但戒口方面就意見不一；六成受訪者認為母親會向他們查問嬰幼兒防敏資訊，可是實際上只有約三成母親這樣做，更多會上網尋找資料。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生韓錦倫教授認為，醫護人員不妨主動向母親提供正確防敏訊息，「並應加強公眾教育，推廣防敏指引，助下一代健康成長。」


逐步嘗試高致敏食物
香港過敏科醫學會提出了預防過敏十二式，香港營養學會會長蕭沛霖特別指出，「不少國際權威機構已指出，母乳餵哺是預防嬰幼兒出現敏感的最佳選擇。因為母乳中含有不同抗體可改善免疫系統；母親攝取的食物，有小部分蛋白肽會經過母乳傳送給嬰兒，讓其免疫系統接受，避免過敏反應。」如果未能餵哺母乳，則應向醫護人尋求協助，並在醫護人員意見下選擇具臨床驗證的水解配方奶粉，如深度水解酪蛋白配方奶粉，或者適度水解乳清蛋白配方奶粉。

「同時，除非準媽媽在懷孕前有敏感病史而要避免吃某些食物，否則在懷孕和哺乳期間應保持健康均衡飲食，毋須特別戒口；嬰幼兒亦可在4至6個月大開始進食半固體食物，逐步嘗試高致敏食物。有研究指較遲嘗試的話，或會增加食物敏感風險。」


預防過敏十二式
‧懷孕和餵哺母乳期間，不應在沒有醫生的指示下隨便戒口。
‧用母乳餵哺初生嬰兒至6個月大。
‧按照指引接種疫苗。
‧過敏風險高的嬰幼兒若不用全母乳餵哺，可以選擇水解配方奶粉。
‧幼兒在4至6個月期間若發展成熟，便可以開始進食半固體食物。
‧避免吸煙或吸入二手煙。
‧控制環境及空氣污染。
‧改善室內空氣質素。
‧保持理想體重及避免肥胖。
‧避免承受過多的心理壓力。
‧慎用抗生素。
‧及早治療過敏症。

news-images
在嬰幼兒時期控制好濕疹，可大減日後患鼻敏感、哮喘等的風險。

勿誤信偏方
韓錦倫提醒，親友或會熱心推介過敏治理方法，但可能不少都是「好心做壞事」，應先請教醫護人員，勿誤信偏方，「曾有年輕媽媽以全母乳餵哺，可是嬰兒在兩個月大時患上嚴重濕疹，由於懼怕類固醇，而不經中醫診斷自行服用成藥和山草藥，希望透過母乳傳給嬰兒治病，及後嬰兒因營養不良、多個器官功能衰竭要入院急救，幸好最後救回一命。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/預防嬰幼兒過敏-不戒口-餵母乳-284473
#Hashtags
兒童過敏鼻敏感哮喘食物過敏濕疹香港營養學會孕婦餵哺母乳嬰幼兒防敏資訊香港兒童醫院兒童及青少年科香港過敏科醫學會免疫系統蛋白肽水解配方奶粉戒口疫苗半固體食物吸煙空氣壓力抗生素
Am730

關燈睡覺有原因 提升褪黑激素助安眠

流鼻血｜原因可大可小 持續定期滴幾滴最得人驚

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
關燈睡覺有原因 提升褪黑激素助安眠
Am730
Am730
流鼻血｜原因可大可小 持續定期滴幾滴最得人驚
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多