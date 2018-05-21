頭暈兼頸痛 炎夏嚴防冷氣病

炎炎夏日，無論工作還是在家，身處室內大家都會開大冷氣，或者去商場「嘆冷氣」避暑。原來由炎熱的室內走進涼爽的室內，突然其來的溫差會令身體觸發不同程度的不適。我們稱為「空調綜合症」或「冷氣病」(air-conditioningitis)。

身處炎熱的環境，身體的血管和肌肉會擴張散熱，然而突然進入涼快的室內，會令血管和肌肉收縮，令我們出現頭痛和肌肉關節麻木痠痛。所謂冷氣病，就是一系列因冷氣而引起的身體不適，大致可分成4類：

1. 神經失衡

長期身處冷氣房裡，大家最常遇到的是頭痛、頭暈、疲倦、暫時性記憶力減退等症狀。這是基於人體在溫差大的環境下，身體一時間無法適應而引起。

2. 頸梗背痛

低溫環境下關節最受寒冷刺激，OL常出現頸部和後背僵硬痠痛、四肢酸軟、手腳冰涼麻木。

3. 眼鼻不適

中央冷氣系統長時間吹送乾燥空氣，令上呼吸道黏膜乾燥，容易出現鼻塞、流涕、喉嚨乾癢等症状。加上如果平日疏於清洗冷氣，細菌等致敏原滋生，加劇呼吸道敏感症狀。再者乾燥的冷風會引致眼乾，影響工作集中力。

4. 肚痛腹瀉

有指長時間處於低溫環境易致胃腸蠕動增强，加上夏天經常進食生冷食物及飲品，容易導致肚痛腹瀉情況。女士經常吹冷氣，也會易出現月經失調等問題。

如何減低患冷氣病風險？

1. 身處冷氣房可披上外衣

2. 用頸巾覆蓋關節

3. 頸背關節切勿對正冷氣風口位

4. 開冷氣之餘也可開加濕器

5. 多飲室溫清水，少飲冷飲