頭痛｜6個穴位幫助紓緩不適

頭痛可說是大部分人都經歷過的困擾，當中最常見的是緊張型頭痛，如果是偏頭痛或者叢集性頭痛，情況則較嚴重，或須求診助改善病情。如果是一般的緊張型頭痛，其實有方法可作即時紓緩，未必要用到止痛藥。

頭痛｜由壓力形成

緊張型頭痛的成因一般是因為焦慮或者壓力而引致頭頂一些肌肉收縮，頭部感到束縛或壓迫的痛感，可出現在頭部兩側、前額、後尾枕等不同位置。典型例子是工作至下午時會開始頭痛，有時下班後會感到紓緩。不少患者同時會出現肩頸、上背位置繃緊的徵狀，因此低頭族等長期姿勢不良的人士都較易有緊張型頭痛。

頭痛｜按穴位減不適

如出現頭痛，毋須急於使用止痛藥，可以先嘗試在以下穴位作按壓。

百會：兩耳往上交會至頭頂處。

印堂：左右眼眉之間的正中央處。

迎香：鼻翼外緣中點旁邊，法令紋上。

太陽：前額兩側眼睛後部的凹陷處。

風池：後頸部兩條大筋外緣凹陷處，與耳垂水平交疊。

天柱：在頸後髮線、左右兩條肌肉外緣凹陷處。

此外，足夠休息、減少刺激性飲食、作息定時都有助預防頭痛發生。

頭痛｜情況嚴重應求醫

如果頭痛會影響到你的生活作息，甚至光線、聲音等會加劇問題，伴隨噁心、視覺異常等症狀，便很可能是偏頭痛；又或者頭痛集中於眼眶、太陽穴，同時有冷汗、面色蒼白、鼻塞和流眼流，而且周期性發作，則可能是叢發性頭痛。這兩種頭痛若只靠自行服用止痛藥紓緩，情況有可能會愈來愈差，最好還是及早諮詢醫生。

相關新聞：