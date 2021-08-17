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風濕病關節受累 自我管理減生活影響
8 小時前
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風濕病關節受累 自我管理減生活影響
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風濕科疾病泛指因免疫系統出問題，錯認自身器官或細胞為外來物而作攻擊，引起慢性發炎的疾病，而引申出的痛症、關節毛病、情緒打擊等亦會影響患者。香港風濕病基金會的「風濕‧我自理」課程，可幫患者管理病情，提升生活質素。

香港風濕病基金會健康教育委員會主席、風濕科專科醫生馬繼耀表示，風濕病有很多種，較常見的有類風濕關節炎、銀屑病關節炎、強直性脊椎炎、紅斑狼瘡症等，雖然徵狀不一，但不少都會令關節發炎，出現紅、腫、熱、痛，甚至變形和殘障。
 

臨床緩解為目標
患者關節出現問題的話，除帶來痛楚和不適外，還可能會影響工作令收入減少，加上治療的費用，對個人及家庭造成經濟壓力；長期受病情困擾容易出現情緒問題，如抑鬱、焦慮等；研究更指出，長期不受控的關節炎會增加心血管病比率，間接增加死亡風險。目前風濕病以臨床緩解為治療目標，即患者沒有顯著炎症和其他病徵，馬繼耀解釋，「透過DAS28(28處關節疾病活躍評分)來評估病情並調整治療，協助患者緩解症狀，預防關節損害，重拾生活功能和恢復社交，維持臨床緩解亦可以將復發、關節變形和心血管病風險減至最低。」


顧及情緒管理
不少患者以為，治療的過程中主診醫生最重要，而事實上專科護士、物理治療師、職業治療師，以至患者本身，於病情管理中亦不可或缺。香港復康會社區復康網絡資深社工/培訓顧問劉素琼續指，「關節痛楚會同時影響身心，如肌肉僵硬、壓力、情緒低落，因此關節自我管理除病理知識和緩痛技巧外，還顧及情緒處理、運動、如何與醫護人員合作和溝通、監察自己健康狀況，並維持日常活動。」

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(左起)周曉琪、梁欣嵐、馬繼耀及劉素琼。

加強控病信心
香港風濕病基金會及香港復康會社區復康網絡合辦了「風濕‧我自理」之「關節‧我自理」課程，透過不同教學模式授予風濕病關節管理知識外，病友組長亦會協助帶領課程，分享心得互相鼓勵。至於課程成效，根據參加者於課程前後所做的問卷調查，香港風濕病基金會行政主任梁欣嵐指出，「參加者在課程後對減痛的知識有明顯增長，維持中至高運動頻率的受訪者由七成增加至接近九成，亦有七成人運動頻率增加最少一半，打破以為『唔郁』對病情好的誤解，另有七成受訪者加強了對管理病症的信心。」


運動拉筋減關節痛
2013年確診硬皮症的周曉琪，除晨僵和肌肉無力外，膝頭、手指及腳跟關節亦有痛楚、腫脹和僵硬問題，令生活十分不便，上落樓梯、拿細小物件有困難，影響情緒，不想外出收埋自己。2015年偶然看到醫院的小朋友畫展，燃起她學畫畫的興趣，慢慢地情緒有所改善。去年參加「關節‧我自理」課程，感覺獲益良多，學習運動和拉筋動作後，改善了關節痛及僵硬情況；睡前的鬆弛和呼吸練習，也提升了睡眠質素。

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運動和拉筋有助維持關節活動能力。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/風濕病關節受累-自我管理減生活影響-280992
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