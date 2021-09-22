食物中毒｜食物受細菌污染 食落肚嘔到七彩

最近有數宗食物中毒個案，估計由進食生蠔引起。而食物中毒除了因為食物受到細菌污染導致之外，亦可以由生物毒素、化學品等引起，繼而出現屙嘔肚痛、脫水、麻痺等，嚴重更可致命！

食物中毒｜細菌導致最常見

比較常見的是由細菌引起的食物中毒，例如沙門氏菌、金黃葡萄球菌、副溶血性弧菌、產氣莢膜梭狀芽胞桿菌等，若進食未熟透的肉類或海產、未經加熱殺菌處理的奶、生雞蛋、經人手處理後沒有翻熱的食物如蛋糕等，便有可能食物中毒。細菌性食物中毒常見徵狀為嘔吐、腹瀉、腹痛，或有發燒。如沒有及時治療，可以出現脫水或敗血症等併發症。

食物中毒｜河豚毒素可致命

生物毒素引致的食物中毒，在港的原因多為雪卡毒魚類中毒和河豚毒素中毒，前者較常見於產珊瑚魚，後者則來自河豚。雪卡毒魚類中毒患者會出現嘴唇、面、四肢麻痺、冷熱不分、頭暈、胸痛等，即使康復後，若再進食魚類、果仁、酒類等，可以引起病徵復發；河豚毒素中毒麻痺徵狀外，還會有腹瀉、痙攣、呼吸困難等，嚴重可致呼吸衰竭和血液循環系統衰竭，繼而死亡。

化學品引起的食物中毒大多來源是殘餘農藥，會有頭暈、肌肉無力、麻痺、流眼水、流涎及心悸等症狀。

食物中毒｜補充水分即時求醫

如果懷疑食物中毒，應及早求診，並補充足夠水分，以免脫水；亦可選擇運動飲品補充電解質。預防食物中毒，購買食物時避免大量囤貨，以免變壞；勿購買過期、外觀異常、沒有遮蓋的食物，也不應向貨源存疑的店舖或小販體買食物。儲存方面，生熟食物要分開放，避免交叉感染；非即時食用的食物要儲在適當溫度之下。食物要徹底煮熟才進食，便可減低食物中毒風險。

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