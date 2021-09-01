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飲可樂致命？丨北京男10分鐘灌1.5公升可樂 積氣洩漏至肝門靜脈 終肝缺氧死亡
23 分前
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可樂肝臟病學與胃腸病學的臨床與研究肝門靜脈積氣碳酸飲料產氣脹氣倫敦大學肝臟汽水飲死人
飲可樂致命？丨北京男10分鐘灌1.5公升可樂 積氣洩漏至肝門靜脈 終肝缺氧死亡
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北京男10分鐘灌1.5公升可樂 積氣洩漏至肝門靜脈 終肝缺氧死亡。(互聯網圖片)

雖然已經入秋，但天氣仍持續高溫炎熱，飲用汽水飲料自然是大眾的消暑良方。不過包括可口可樂的碳酸飲料屬於產氣飲品，容易在體內積聚形成脹氣。大陸有醫生早前在《肝臟病學與胃腸病學的臨床與研究》醫學期刊，發表一宗罕見病例，指北京一名22歲男子因10分鐘狂灌1.5公升可樂消暑，引致「肝門靜脈積氣」，最終18小時後因為肝臟缺氧死亡，消息在網絡引發熱話，有網民擔心和質疑「飲可樂能否致命」？不過有學者指「幾乎不可能」，推斷患者另有隱疾。

飲可樂後腸道脹氣 再洩漏至肝門靜脈出事

報道指北京朝陽醫院一宗罕見病例，指一名22歲男子因天氣炎熱，在10分鐘內喝光1.5公斤可樂解渴，後來出現劇烈腹痛、胃部腫脹，甚至心跳加快、血壓降低、呼吸急促的徵狀。送院經CT電腦斷層掃描診斷後，發現腸道大量氣體積聚，甚至洩漏到肝門靜脈，令腸壁與肝門靜脈有積氣情況，繼而肝臟缺血與缺氧，導致大量肝臟細胞損傷壞死。雖然院方已即時為該名男子的消化系統排走積氣，也施藥保住患者肝臟機能，但最終仍搶救無效身亡。

英教授質疑：如果飲死人 一早已有其他病例

對於該名男子「無故」飲可樂致命的事件，英國《每日郵報》引述倫敦大學生物學家Nathan Davies教授的觀點，認為飲可樂致命是「幾乎不可能」，還稱如果有這種風險，全球各地應該有其他相關病例才對。他認為該男子可能另有內情，他推測患者本身體內或已出現「細菌感染」，細菌在消化系統內產生毒素令積氣跑到肝門靜脈，進而令器官受損，可樂本身不應是致命原因。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/飲可樂致命？丨北京男10分鐘灌1-5公升可樂-積氣洩漏至肝門靜脈-終肝缺氧死亡-286218
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