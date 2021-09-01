飲可樂致命？丨北京男10分鐘灌1.5公升可樂 積氣洩漏至肝門靜脈 終肝缺氧死亡

雖然已經入秋，但天氣仍持續高溫炎熱，飲用汽水飲料自然是大眾的消暑良方。不過包括可口可樂的碳酸飲料屬於產氣飲品，容易在體內積聚形成脹氣。大陸有醫生早前在《肝臟病學與胃腸病學的臨床與研究》醫學期刊，發表一宗罕見病例，指北京一名22歲男子因10分鐘狂灌1.5公升可樂消暑，引致「肝門靜脈積氣」，最終18小時後因為肝臟缺氧死亡，消息在網絡引發熱話，有網民擔心和質疑「飲可樂能否致命」？不過有學者指「幾乎不可能」，推斷患者另有隱疾。

飲可樂後腸道脹氣 再洩漏至肝門靜脈出事

報道指北京朝陽醫院一宗罕見病例，指一名22歲男子因天氣炎熱，在10分鐘內喝光1.5公斤可樂解渴，後來出現劇烈腹痛、胃部腫脹，甚至心跳加快、血壓降低、呼吸急促的徵狀。送院經CT電腦斷層掃描診斷後，發現腸道大量氣體積聚，甚至洩漏到肝門靜脈，令腸壁與肝門靜脈有積氣情況，繼而肝臟缺血與缺氧，導致大量肝臟細胞損傷壞死。雖然院方已即時為該名男子的消化系統排走積氣，也施藥保住患者肝臟機能，但最終仍搶救無效身亡。

英教授質疑：如果飲死人 一早已有其他病例

對於該名男子「無故」飲可樂致命的事件，英國《每日郵報》引述倫敦大學生物學家Nathan Davies教授的觀點，認為飲可樂致命是「幾乎不可能」，還稱如果有這種風險，全球各地應該有其他相關病例才對。他認為該男子可能另有內情，他推測患者本身體內或已出現「細菌感染」，細菌在消化系統內產生毒素令積氣跑到肝門靜脈，進而令器官受損，可樂本身不應是致命原因。