養腦6食材 延緩大腦衰老

忘記帶電話、忘了關煤氣又或不記得要交水費電費，是常見的健忘及記憶力下降的徵兆，雖然未至於出現腦退化，但也反映關注腦部健康的需要。因為踏入50歲後，大腦皮質和海馬體會逐漸萎縮，記憶力也因此而除除下降，若本身患有三高、運動不足及其他長期病，則更會加速腦部衰退的風險。目前大腦退化仍無法逆轉，故此大家應及早養腦，才是抗腦力下降的最好方法。

不想大腦早早衰退，多吃以下6種保養大腦的食材，以減慢大腦衰老。

1. 綠葉蔬菜：蔬菜含有葉酸、維他命K、胡蘿蔔素等營養，對保持大腦健康很有益處。

2. 莓果類：士多啤梨、藍莓、覆盆子等莓果，有助攝取類黃銅化合物，幫助提高記憶力。

3. 果仁類：核桃、胡桃及杏仁等果仁含有豐富的脂溶性維他命E，有助保護腦部血管健康，又提供飽足感，對控制體重也有幫助。

4. 全穀類：全穀類食材，如糙米、藜麥、蕎麥、燕麥等，含維他命B雜，有助於神經系統正常運作。

5. 豆類、禽肉類：豆類及禽肉類提供良好的蛋白質來源，有助維持身體健康以降低認知力下降。

6. 魚類：魚肉有助提供保護神經的營養，記憶力維持得更佳。

除了攝取足夠營養外，當然亦要避免大腦受到傷害，例如大力撞擊、亂服藥物及沉迷煙酒，也要預防及妥善控各種長期疾病，加上健康的生活模式，才是保持腦力的最有效方法。