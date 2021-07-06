餐後少做5件事 減胃痛來犯

吃飽後易有胃氣攻心或胃痛？有時未必是腸胃出了問題，而是消化功能未能發揮所致，只要飯後少做5件小事情，為腸胃提供良好的消化環境和時間，或許能幫助你改善胃痛不適。

1, 大量喝水或飲湯：吃飽後才喝水或飲湯，會稀釋胃酸，並減慢胃部排空及消化的速度，導致胃部負荷加重，引起脹氣及消化不良。若口渴當然可以飲少許水，但想大杯飲就最好等半小時至一小時後才做。

2, 坐著或睡覺：或許你以為休息可以幫助消化，但坐著時腹部脂肪會壓迫胃部，反而會引起不適，所以飯後宜散步10分鐘，有助促進腸道蠕動及消化。

3, 立刻喝茶：有些人喜歡用茶消除進餐時的油膩感，但就如大量飲水一樣會妨礙消化，尤其是茶葉含有單寧酸，與蛋白質結合會凝固沉澱，反而影響消化。

4, 洗澡：進食後血液會集中到腸胃以消化食物，而洗澡就會將血液聚集到皮膚，胃部血液供應減少，消化自然亦受到影響。

5, 吃水果：很多人喜歡飯後吃水果，但這時腸胃仍需數小時才能消化澱粉類及肉食，卻又有易消化的水果加入，導致水果無法進入腸道，於是在胃中發酵而引起不適。其實水果比較適合在飯前或作為飯餐之間的茶點。