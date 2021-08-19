馬拉松｜飲食配合 推高能量儲備跑極唔攰

均衡飲食

一般人以為有運動便可以放肆地吃不同煎炸食物、零食等，其實如果講求運動表現的話，均衡而健康的營養攝取便變得重要。我們應遵從以下原則：每日的能量來源中，碳水化合物應佔50%至60%，因為它是身體產生能量時最有效率的「燃料」；脂肪維持20%至30%，切勿太多以致身體過重；蛋白質佔約15%至20%，助身體修復和建立肌肉。

延長能量提供

食物選擇上可考慮糙米、紅米、全麥麵包等食物，因為糖分分解得較慢，變相可以較長時間提供穩定的能源，同時有較多纖維的好處；蛋白質方面宜多選瘦肉、雞肉、魚類和豆類等，以減低脂肪攝取。

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醣原負荷法

由於半馬和全馬普遍要跑1小時至3小時以上，對於身體的能量儲備也是一個挑戰，這時不妨於賽前數天至一周的時間執行「醣原負荷法」，提升能量儲備。一般來說每公斤肌肉儲存約15克肝醣，亦有部分肝醣儲存在肝臟。做長時間耐力運動，體內糖分大約可提供1.5小時能量，因為若增加儲備，理論上可提升表現，而方法有3種；

在比賽前的3至4日作高碳水化合物膳食，並避免劇烈訓練，可提升儲備至25克/每公斤肌肉。 先用運動耗盡體內肝醣儲備，再連續幾日作高碳水化合物膳食，可提升儲備至30克/每公斤肌肉。 先連續3日作低碳水化合物、高脂肪及蛋白質膳食，並進行劇烈訓練，然後連續3日作高碳水化合物膳食，並降低訓練量，研究指可推高肝糖儲備至50克/每公斤肌肉。

運動時緊記，要每15至20分鐘攝取150至350毫升水，最好是含有4%至8%碳水化合物的能量飲品，充足水分才可以有最佳運動表現，切勿忽視！

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