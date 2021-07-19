馬拉松｜4個熱身拉筋動作 進入狀態跑出PB

馬拉松賽季將至，最快來到的是渣打馬拉松，無論參加了10公里、半馬、全馬賽事，還是只是平日訓練，長跑前的熱身相當重要，例如拉筋等，作用在於將體內的血液帶到肌肉之上，以滿足運動時對養分和氧氣的需求；另外可提升體溫到適合肌肉工作的溫度，並增加筋腱的柔韌性，從而減低運動期間受傷的風險。因此如果熱身草草了事，既容易受傷，運動表現亦會直接受到影響。

正確熱身步驟

很多人提及熱身就會立即想到「拉筋(伸展)」，也只會拉拉筋便當完成熱身。不錯伸展是熱身的一個重要步驟，但身體還是凍冰冰的時候，拉筋的效果不會理想，也有可能在伸展過程中便告受傷。其實伸展之前應緩步跑3至5分鐘，先讓身體微微出汗，再開始伸展。這時我們可先做靜態伸展，然後再做動態伸展。

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熱身重視動態伸展

靜態伸展目的在於增加關節和肌肉的活動角度及範圍，但在跑步前不宜花太長時間於此，或會反而影響肌肉發力。簡單地伸展小腿及大腿前後、臀部的肌肉便可。之後的動態伸展是熱身中最重要的環節，以模仿長跑的動作模式，增加節奏感和協調性。

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