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馬拉松｜4個熱身拉筋動作 進入狀態跑出PB
16 小時前
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馬拉松｜4個熱身拉筋動作 進入狀態跑出PB
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馬拉松｜4個熱身拉筋動作 進入狀態跑出PB

馬拉松賽季將至，最快來到的是渣打馬拉松，無論參加了10公里、半馬、全馬賽事，還是只是平日訓練，長跑前的熱身相當重要，例如拉筋等，作用在於將體內的血液帶到肌肉之上，以滿足運動時對養分和氧氣的需求；另外可提升體溫到適合肌肉工作的溫度，並增加筋腱的柔韌性，從而減低運動期間受傷的風險。因此如果熱身草草了事，既容易受傷，運動表現亦會直接受到影響。

 

正確熱身步驟

很多人提及熱身就會立即想到「拉筋(伸展)」，也只會拉拉筋便當完成熱身。不錯伸展是熱身的一個重要步驟，但身體還是凍冰冰的時候，拉筋的效果不會理想，也有可能在伸展過程中便告受傷。其實伸展之前應緩步跑3至5分鐘，先讓身體微微出汗，再開始伸展。這時我們可先做靜態伸展，然後再做動態伸展。

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熱身重視動態伸展

靜態伸展目的在於增加關節和肌肉的活動角度及範圍，但在跑步前不宜花太長時間於此，或會反而影響肌肉發力。簡單地伸展小腿及大腿前後、臀部的肌肉便可。之後的動態伸展是熱身中最重要的環節，以模仿長跑的動作模式，增加節奏感和協調性。

相關新聞：兩招臀部伸展

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跨步：模擬跑步的腿部動作，先踏出一步，然後如弓箭步般下蹲，然後後腳跨步踏前，再下蹲，不斷重複動作。起初跨步及下蹲的幅度可以較小，然後按肌肉及關節情況可以慢慢加大。跨步約20步便可。
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抬腿：如慢跑般，不過前腳膝蓋會向上提高，而步距和速度都毋須太大，記緊身體保持挺直。抬腿左右各20次，做2至3組。
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踢臀跑：輕快地左右腳輪流踢向臀部，大腿盡量與地面垂直。左右各踢約20次，做2至3組。
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踢腿：行走中的每一步，都先將整條腿踢起才踏前，踢起時大腿和小腿後側要有輕微拉扯的感覺，動作盡量放鬆。踢約20次，做2至3組。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/馬拉松｜4個熱身拉筋動作-進入狀態跑出pb-277298
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