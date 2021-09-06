骨折｜港大發現鎂離子免疫調控機制 促進骨骼愈合

雖然骨骼組織在受傷之後可以自我修復及再生，但是愈合過程需時，亦難以完全恢復受傷前的結構和力學特性。鎂離子在骨折愈合過程中有其角色，但部分研究指可刺激骨骼組織再生；亦有報道表示鎂合金植入體在降解時，鎂離子卻造成骨骼組織嚴重損傷。港大醫學院研究團隊便為此作出鎂離子角色的剖析。

注意時間劑量助骨折愈合

研究團隊利用股骨缺損的大鼠模型作研究，於不同的骨骼修復階段中，將可釋放鎂離子的海藻酸鹽水凝膠注射到大鼠體內。結果發現，鎂離子只在骨骼修復初期有顯著促成新骨生長的作用，不過延遲或者持續提高鎂離子的濃度，反會減弱新骨生長速度及質素，相差更達2.5倍。同時，當團隊抑制了巨噬細胞引起的免疫反應，鎂離子的成骨作用也告消失，故團隊認為有關成骨作用是由巨噬細胞調控及引導。

知道了鎂離子在骨骼愈合當中的角色，成效因應劑量和時間而改變，有助將來研發新一代鎂基可降解生物材料，以治療骨折。領導研究的港大醫學院矯形及創傷外科學系楊偉國教授指，「我們會繼續研究不同礦物質在骨骼愈合中的作用、使用時機和劑量，以便研發更精準的骨折療法，甚至用於骨質疏鬆等問題上。」

鎂用於骨折以外

鎂是礦物質的一種，對於人體來說，對除維持骨骼健康外，鎂也有助維持神經肌肉功能正常，減低體內發炎反應；若攝取不足，甚至會增加糖尿病及心血管疾病風險。從日常飲食攝取鎂的話，可多吃綠葉菜、香蕉、桃、糙米、貝類海、堅果等。

骨折處理

萬一不幸遇上骨折，除非接受過急救訓練，不應移動患者或者自行固定骨折位置，以免造成更大的創傷，應電召救護車入院處理。治療上醫生會為骨折患處復位，然後利用石膏、夾板或吊帶等，固定骨折部位，讓骨愈合。如果是開放性骨折，又或骨頭碎裂較嚴重，或須以手術處理。視乎骨折部位，康復一般需要4至8周。