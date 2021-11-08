高效篩檢 根治丙肝

丙型肝炎(丙肝)由丙肝病毒引起，若延誤治療或忽視病情，長遠增加肝硬化和肝癌風險，屆時肝功能便不能逆轉，甚至死亡！由於丙肝香港感染率只有0.3%，港大醫學院以「目標群組消除」策略，針對高風險人士作篩檢和治療，大大提升篩檢成功率和縮短治療進程。

丙肝主要透過血液和體液傳播，如共用針筒、性接觸、出生時從母體感染等，當中約七成感染者會發展為慢性肝炎。港大醫學院內科學系副主任、腸胃肝臟科主任兼講座教授、李樹芬醫學基金會基金教授(內科)袁孟峰表示，大部分患者不會出現明顯病徵，如忽視病情，有可能在大約20年後發展為肝硬化，再過10年甚至形成肝癌，可以致命。

新療法相對方便

近年丙肝的治療有很大進步，以往會採用聚乙二醇干擾素加上利巴韋林治療，療程需要24至48周，採用皮下注射方式用藥，而主流丙肝病毒型只有約四成患者可清除病毒，並有中等副作用，因此不少人會中途放棄治療。新一代直接抗病毒藥物(DAA)相對方便得多，只需8至12周的口服藥療程便可，而治愈率超過九成，且只有輕微副作用。袁孟峰補充，「雖然藥費頗高昂，不過醫管局去年引入抗病毒藥，丙肝患者可得到免費治療，毋須擔心經濟負擔。」值得留意的是，丙肝治愈後仍可重複感染，康復者應避免再暴露於相關風險。

目標群組消除策略

香港丙肝感染率低，集中於注射毒品、愛滋病感染者、男男性接觸者、曾輸入或受污染的血液製品，以及用過未被徹底消毒的刺針去紋身、穿環等高風險人士，因此港大醫學院的丙型肝炎篩檢先導計劃採用目標群組消除策略，與非牟利團體合作，為中途宿舍及復康中心正作藥物復康並曾用共用針筒的人士作篩檢，如確診並評估認為適合的話，便安排DAA療程。

確診率逾八成

據計劃的中期結果，在接受篩檢的140人中，共有117人確診，較預期的46.2%高出近一倍；患者在計劃中由完成評估到接受治療只需56天，比一般排期接受治療的175天大幅縮短68%；而成功治愈率亦達90.6%，與預期相若。港大醫學院內科學系臨床助理教授麥龍兒醫生認為，「此策略有效找出隱藏於社區的丙肝患者，而縮短等候時間亦有助增加患者接受治療的意欲和依從性，減少日後病情惡化和傳播丙肝的風險。我們的目標是今年底總篩檢人數可達480人，分析數據後再決定下一步計劃。」

拆除計時炸彈

林先生十多年前曾因過量用藥而入院，經醫生檢查後確診丙肝，但因無症狀而忽視病情。及後進入院舍戒毒時，想法開始改變，亦希望處理病情，拆除肝癌的「計時炸彈」。林先生表示治療時只有口渴、疲倦的輕微副作用，並呼籲高危人士及早診斷和治療。而欲參與丙型肝炎篩檢先導計劃的機構，可WhatsApp 5333 2482與研究團隊聯絡。



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