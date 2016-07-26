高端疫苗丨台製「免疫橋接」疫苗昨應市 今報死亡個案

台灣自製新冠疫苗「高端COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫苗」昨日起正式開打，包括蔡英文和賴清德在內，首輪全台約有50萬人登記接種。不過據報一名陸姓網路專欄作家昨天接種後，今早出現身體不適，送院前不治，死因初步判斷為心肌梗塞，是首宗疑似因接種高端疫苗後死亡個案。根據《BBC》報道，高端疫苗是全球首款「免疫橋接」技術研發而投產的新冠疫苗，由於效果成疑，加上死因是否跟疫苗有關，隨即引發民眾和學者關注。但首先，甚麼是「免疫橋接」？

免疫橋接：好比以同等學歷充當正式學位

「免疫橋接」英文名稱為Immunobridging，簡單來說是指在實驗室比較已有疫苗和開發中疫苗的「中和抗體量」，來取代三期實驗結果，而高端疫苗正是以阿斯利康疫苗作的「中和抗體」做比較，為替代療效指標。在缺乏第三期試驗報告和數據下，台灣衛生福利部於上月通過高端疫苗的緊急使用，就是以「免疫橋接」進行審查，也是全球首宗採用此技術批准使用的新冠疫苗。

《BBC》引述台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙接受媒體採訪時舉例，「(通過第三期試驗疫苗)一種是正式畢業拿到學位、一個是同等學歷，二期橋接三期就是用同等學歷去取代正式學位。」

有關做法 全國已有先例

根據台灣衛生福利部上月公布試驗結果時，指參與高端疫苗試驗者的血清轉換率達95.5%，中和抗體GMT是阿斯利康疫苗組的3.4倍，兩項皆達標，故批准緊急使用。就香港而言，情況好比當初沒有第三期試驗報告的科興疫苗，市民質疑疫苗功效，然而台灣疫苗推動協會榮譽理事長，台大醫院李秉穎醫生表示，免疫橋接做法無論在台灣還是全球已有先例，「例如台灣流行的流感針、美國HPV子宮頸癌疫苗由四價變九價時，也是以免疫橋接做法。」他認為不亞於所訂的標準，故才上市使用。

做法惹爭議

採用免疫橋接，加上接種一天即有首宗懷疑個案，打擊大眾對高端疫苗的信心。《BBC》向澳洲南澳大學的流行病學教授Adrian Esterman查詢，認為應根據疫苗所產生的免疫反應，而非第三期試驗的結果來推斷疫苗功效。以往相關試驗都是在疫苗製造商已開發疫苗並通過第三期試驗後，但想針對變種或新接種群組，才使用這種方式進行修正。這種免疫橋接疫苗的功效和安全成疑，世衛也沒有以此批准，加上未來「疫苗護照」會否認可高端疫苗，也是一個問題。