鬼剃頭丨DQ風波令王卓雅受壓患斑禿 秀髮兩月甩清光

區議員因宣誓無效而被DQ風波，前西貢區議員王卓雅昨日在Facebook專頁上載全禿頭近照，並發文透露自己因受事件影響長期處於高壓狀態，最終患上俗稱「鬼剃頭」的斑禿，僅兩個月一把又長又濃密的秀髮即甩清光。

王卓雅：兩個月頭髮甩清光

王卓雅稱自宣誓風波起身體狀況每況愈下，大概在6月左右發現有一個五元硬幣大小的脫髮，「到7月開始有不少新聞指區議員宣誓遭DQ後須償還薪津或會破產，身邊陸續有同事辭職，而自己一直猶疑應否留下，到最後我任性地選擇了留低。」無奈王卓雅最終難逃DQ命運，「令我長期處於高壓狀態，彷彿長期被政府精神虐待一樣，而頭髮亦一一反應出來了。」她向傳媒說，患病後兩個月內頭髮脫光，每天起身要用吸塵機吸走牀上大量頭髮，外出要戴假髮，情緒深受困擾。幸而她積極面對疾病，中西醫雙管齊下，最近終有小量毛髮長出。

雖然治療之途漫長，但她仍心繫之前服務的社區，並指未來會在Parteon寫文章，分享治療近況，可謂相當正面積極。

以為甩頭髮係患癌 西醫：「鬼剃頭」極少因壓力引起？

俗稱「鬼剃頭」的斑禿是脫髮的一種，是指頭部局限性斑片狀脫髮，區域由硬幣般小至網球般大。斑禿具有突發性，可以短至一星期內脫光頭髮，由於徵狀發展突然且急速，故不少人會將癌症相提並論，誤以為自己患上絕症。

王卓雅發文認為自己因壓力導致鬼剃頭，但實際上斑禿是一種免疫系統失調引起，當免疫系統因不明原因出現紊亂，令T細胞誤當毛囊和毛髮是入侵的有害物質而排除，攻擊毛囊致頭髮脫落。有研究指極少科學證據是因壓力引起，反而有認為是遺傳性相關，例如有親人有甲狀腺炎或白癜風等家族史。

雖然斑禿非因壓力引起，但患者卻承受極大壓力，尤其是女性，會影響儀容和社交，增加患情緒病的風險。可以放心的是，患斑禿的人一般都是健康的，而且斑禿不會傳染。

治療方面，西醫會根據病況，鼓勵患者積極治療，針對免疫失調會採用抗炎飲食習慣，多攝取具抗氧化劑和Omega-3脂肪酸的食物，減低自身的免疫反應；也會保養頭皮，時刻增加頭皮的血液循環，更易吸收營養有利重頭長出頭髮。

「鬼剃頭」即「油風」中醫：針灸治療油風

類似西醫觀點，中醫也認為鬼剃頭跟機體自身失調有關，斑禿根據具體情況，分為肝腎不足型、血熱生風型、肝鬱氣滯型、血瘀阻絡型等幾種證型。有些病人不需任何治療，只要適當調理或用生薑塗擦一段時間後，頭髮會慢慢長出來。但對於病情嚴重的，便要用針灸治療斑禿。一般是在辨證論治的指導下，採用局部取穴和遠部取穴相結合，局部可以採用圍針或梅花針叩刺，遠部取穴可以選用風池、膈俞、肝俞、腎俞 、血海、陽陵泉、三陰交、太溪、太沖等。

斑禿形成跟日常作息有密切關係，平時不要急躁、焦慮，避免過勞，有充足的睡眠，飲食要清淡及適當鍛練身體，有助加快身體復元。

鬼剃頭丨DQ風波令王卓雅受壓患斑禿 秀髮兩月甩清光