點解全球高血壓患者翻倍？

高血壓通常不會引起明顯症狀，故容易為人忽略，但《刺針》刊出一項研究顯示，30年來全球罹患高血壓的人數增加了超過一倍，而且有近半數人沒有接受治療，以致隨時出現心血管疾病及腎衰竭等致命併發症，當中引致高血壓患者倍增的兩大原因亦出現在香港。

醫療科技不斷進步，但現時仍未有根治高血壓的方法，反之因為生活習慣改變，高血壓患者數目有增無減。根據英國倫敦帝國理工學院的分析，從1990年至2019年，184個國家的高血壓患者總數由6.48億上升至近13億。

其中在高收入國家如加拿大、瑞士、英國等的高血壓患者人數有所降低，而大多數國家的治療和控制率有所提高。例如在2019年，韓國、加拿大和冰島等地的治療和控制率分別超過七成及五成。

研究指出，平均壽命延長是引致高血壓患者增加的主因之原，因為年紀愈大血壓上升的情況便愈多。另一原因就是生活習慣改變，例如經常外出用餐以致攝取過量鹽分，加上生活壓力及少運動等，都是愈來愈多人患病的原因之一。

專家認為，公眾對高血壓的認知有進步，但仍有誤解，例如以為年紀大血壓高是正常，而很多人也沒有定期檢測血壓，於是未能發現或治療高血壓問題，並認為未來大家應該透過改善生活方式，包括控制體重、恆常運動及學習減壓等，以降低血壓讀數，以減低罹患相關併發症的風險。