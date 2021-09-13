鼻敏感｜亂用通鼻劑 愈噴愈鼻塞

兩招正確控制鼻敏感

明明已用通鼻劑，為何仍鼻塞不已？不少鼻敏感患者為求方便，自行使用通鼻劑，惟病情未有好轉，甚至愈噴愈鼻塞。有醫生提醒，通鼻劑並非長治久安之策，要長遠控制鼻敏感，患者應減少接觸致敏原及根據醫護人員指示用藥。

通鼻劑長用存隱憂

耳鼻喉科專科醫生李立言醫生表示，市面上無須處方購買、標榜不含類固醇的通鼻劑屬抗充血劑，能在短時間內令血管收縮，減少血液流通至鼻膜，從而紓緩鼻塞。



通鼻劑只能短期有效通鼻，如鼻塞嚴重，患者可短期使用，但長用則存在隱憂。「根據指引，通鼻劑一般可用大約七天，每天兩次。如長期使用通鼻劑，或會導致『藥物性鼻炎（Rhinitis Medicamentosa）』，即血管對通鼻劑產生依賴，不噴藥時出現反彈，鼻膜比之前更加腫脹。」

兩招有效控制鼻敏感

李醫生續說，通鼻劑無法處理流鼻水、打噴嚏、痕癢、眼紅等鼻敏感徵狀。如患者經常發作，應避免接觸致敏原，並使用針對鼻敏感的藥物。



「塵蟎是本港最常見的致敏原，勤更換並以高溫清潔枕袋、床單、被鋪和窗簾，減少家中容易積聚塵埃的東西，例如地氈、毛公仔等等，都有助減少鼻敏感發作。」



如避免接觸致敏原後沒有改善，或需透過藥物治理。「較輕微的患者可服用口服抗敏藥『抗組織胺』，改善流鼻水、打噴嚏和痕癢等徵狀。」



「若患者主要徵狀為鼻塞，或使用抗組織胺後仍經常發作，就建議使用類固醇噴鼻劑，減低鼻膜敏感反應，以及減少鼻膜分泌和腫脹。」療程因應個別情況而定，一般為一個月至三個月不等。



然而，長期使用類固醇噴鼻劑，會否引致副作用？

類固醇噴鼻劑安全性高

李醫生解釋，類固醇噴鼻劑設計於鼻部發揮作用，甚少進入身體，加上類固醇噴鼻劑的類固醇劑量遠比口服類固醇低，兩者分別以微克（microgram）和毫克（milligram）為單位，劑量相差數百至一千倍，故此類固醇噴鼻劑並不會引致口服類固醇的副作用，部分更適用於兩歲或以上兒童，患者無須過分擔心。

藥物性鼻炎個案分享

Sandy（化名）多年來受鼻敏感所困，鼻塞尤其嚴重，於是開始自行使用通鼻劑，起初每天噴鼻數次。她見鼻塞大為改善，三年間未曾停藥。可惜隨著日子漸長，藥效不復從前，她須明顯增加每天用藥次數，甚至要在晚間起來噴鼻，妨礙睡眠。



Sandy察覺鼻塞已影響生活，終於下定決心求醫。檢查發現，她的鼻甲非常肥大及紅腫，了解她的病歷後，醫生認為她患上藥物性鼻炎（Rhinitis Medicamentosa）。醫生遂建議她在數週內逐漸減少使用通鼻劑，同時使用類固醇噴鼻劑控制鼻敏感。約八週後，她可完全停用通鼻劑，亦在使用類固醇噴鼻劑數個月停藥。她目前鼻敏感控制良好，不再頻繁鼻塞。



李立言醫生提醒，鼻敏感有多種治療方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應徵詢醫生，再按個人情況如身體狀況、病情等，選擇最適合的治療方案。

此專欄由葛蘭素史克安排。資料由醫生提供作教育用途，讀者應向註冊醫生查詢有關詳情。請向醫護人員查詢有關詳情。

NP-HK-FLF-ADVR-210004 (07/2023)

Date of Preparation: 08/2021

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